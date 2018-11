[Video] Perro se roba a otro perrito frente a su dueña

Un video publicado en Twitter ha causado sensación luego de que dos caninos protagonizaran lo que podría ser un robo.

Todo parecía un juego. Un can de raza Golden Retriever, juega con un Pomeranian que está con su dueña y pocos instantes después agarra con sus dientes la correa del diminuto can y echa a correr.

En eso una mujer, que aparentemente es la dueña del pequeño perrito, comienza una persecución.

El video que tiene más de 11 millones de reproducciones ocasionó reacciones contrarias entre los usuarios de redes sociales, pues mientras algunos apuntaban que claramente se ve cómo el Pomeranian estaba asustado; otros no dejaban de reír ante la cómica situación.

please enjoy this video i found on reddit of a dog trying to steal another smaller dog pic.twitter.com/tM82uk9XLE — caitsgiving day parade (@chaeronaea) 7 de noviembre de 2018

Se desconoce el desenlace de la historia y tampoco se sabe la fecha. A juzgar por las imágenes, los hechos tuvieron lugar en Japón.