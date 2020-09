[Video] Por bailar el Himno Nacional, Tik Toker dice que la quieren violar

El Himno Nacional sonaba de fondo mientras una joven identificada con el usuario de @RubyisFurby comenzó a bailar durante 18 segundos, el video difundido en Twitter y originalmente publicado en Tik Tok causó indignación en las redes sociales, en lo que calificaron una falta de respeto a los símbolos patrios.

“La gente no lo sabe, pero a pesar de las enormes diferencias políticas que hay en MX, todos debemos respetar los símbolos patrios mexicanos", escribió una tuitera que destapó la polémica que generó una ola de críticas y hasta amenazas a la protagonista del video.

En la publicación, la usuaria argumentó con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el por qué esta chica debería de ser sancionada, ya que estaría infringiendo la ley al hacer una interpretación poco solemne según la disposición legal antes citada.

A esta justificación se agregó una ola de críticas que no solo reprobaron la forma en la que @RubyisFurby usó el Himno Nacional, sino que hasta amenazas de muerte y apología a la violación llegaron a los comentarios del hilo de Twitter.

Ahora me están amenazando con violarme, bien ahí Mexico https://t.co/lM13gumkbE — ℜ𝔲𝔟𝔶 ℜ𝔦𝔳𝔢𝔯𝔞𝔥 (@RubyisFurby) September 3, 2020 Esto si que es ilegal jaja https://t.co/91zyE4Nlzv — ℜ𝔲𝔟𝔶 ℜ𝔦𝔳𝔢𝔯𝔞𝔥 (@RubyisFurby) September 3, 2020 😟 el himno es parte de nuestra identidad como mexicanos. Es como si se burlaran de nosotros.

Creo que si la identidad como mexicanos la tuviéramos bien marcada, habría menos violencia, nos voltearíamos a ver los unos a los otros y nos ayudaríamos en vez de “meternos la pata”. — Frita (@fridagasca) September 1, 2020 Creo que no sabe la última generación que vive en un país donde la bandera representa su historia, su identidad y sus antepasados

Sobre lo que mencionas creó que deberías leer más la historia de México y no sólo creer que comprarle a los artesanos te hace mexicana — Ivan García (@soyivantaker) September 2, 2020

A esto, Ruby contestó desde su cuenta de Twitter desconocer si lo que había publicado era ilegal, “Oigan no me enteré de que ya todos seguían la ley, varios me dicen “es ilegal” pues de seguro no harán nada ilegal ellos no? Así que por ende siguen la ley, entonces qué pedo con la delincuencia?” (sic).

“Ahora me están amenazando con violarme, bien ahí México”, agregó la joven bailarina.

Son las 00:00 en la tele suena el Himno Nacional... no me pongo de pie, ahora bailo. La vida vuelve a ser bella: pic.twitter.com/CBapE1EWjO — Óscar Alarcón (@metaoscar) September 3, 2020

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en su Capítulo Quinto de la Ejecución y Difusión del Himno Nacional, estipula en el Artículo 38 que: “El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad”

En el Artículo 39 establece que “queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Se prohíbe cantar o ejercer los himnos de otras naciones, salvo autorización expresa del representante diplomático respectivo y de la Secretaría de Gobernación.

Tras la polémica, la protagonista borró el video en Tik Tok que alcanzó más de 300 mil reproducciones en Twitter.

