[Video] Profesor de NL humilla a alumno con Síndrome de Asperger

Un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue exhibido en redes sociales por los malos tratos que tiene hacia un joven con Síndrome de Asperger, así como a otros estudiantes.

Fue durante una clase vía videoconferencia, que, según usuarios de redes sociales, el catedrático César Leal, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), insultó a varios de sus alumnos que tenían que mostrar unos trabajos que él les encargó previamente.

En primera instancia, el maestro le señaló a un alumno con Asperger que no podía usar la calculadora y todo debía ser a mano, pero se lo dice de la siguiente manera: “Eh cab… te estoy diciendo que lo hagas en la libreta a mano, pin… burro. No te chifles wey.”

Y agregó: “La ingeniería no es para chiflados, la ingeniería es para gente sensata. Tal vez el arte pueda servir para chiflado y ahí hay mucha competencia. En el examen no te voy a dejar sacar nada más que la pura libreta y el lápiz. No inventes cosas que no van a ser, si le sigues te voy a reprobar desde antes por falta de capacidad intelectual”.

Acto seguido, el joven se limita a responder que “buscaba optimizar para ver cómo sería en el examen”, imaginando que podría utilizar la calculadora, lo que el docente niega de manera tajante.

Posteriormente, le pregunta de cuántas terminales es un interruptor, él le responde que dos y el profesor le dice: “Es la primera cosa correcta que contestas en todo el semestre. Todas las demás han sido malas wey. Ahí la llevas”.