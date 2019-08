Novia de senador promueve curso para ser ama de casa y la tunden en redes

Un nuevo video está causando polémica entre los usuarios de Twitter, ahora la conversación en las redes se tornó a la curiosa recomendación de una joven llamada Mariana Rdz, quien es influencer y esposa del senador de la República Samuel García Sepúlveda.

En su video con una duración de 14 segundos, la joven comenta sobre un curso que está tomando, “…te enseñan a todo, como tender una cama super bien, como lavar un baño…”, mencionó la joven donde etiqueta la cuenta de Instagram del curso.

Esta recomendación, le ha valido a la joven ser tendencia en Twitter, donde resaltaron las críticas y los memes. Ya que, por la naturaleza del curso, los usuarios consideraron innecesaria la instrucción.

Primer día de escuela en el Instituto de Influencers Mariana Rdz Cantú 💅🏻 pic.twitter.com/1O4tpAqdk6 — Gayconic (@SoyCriSzis) August 27, 2019

Mariana Rdz dice que su curso es para mandar a sus empleadas domésticas y en el temario hay una cosa que no cuadra con la lucha de los últimos años por los derechos de éstas. Siguen mamando con Roma y a Yalitza pero marcando clarita la distancia entre ellos y ustedes. pic.twitter.com/gnMEM8D6dH — La Mala (@LaMalaC) August 27, 2019 Díganle a Mariana Rdz que una señorita que ayuda en labores domésticas no necesita "capacitación",ella no creció siendo una inútil y sabe hacer las cosas.

Quienes necesitan capacitación son precisamente las princesas y princesos que crecieron sin mover una mano para recoger algo pic.twitter.com/7KEu7cVB2o — 〰 Mary Spuckler 〰 (@mafariafanafa) August 27, 2019 Yo después de tomar el curso de las amas de casa de la Mariana rdz: pic.twitter.com/iitS44CXyf — Brian Sin Suerte.Ⓜ️ (@iSinSuerteBrian) August 27, 2019 Mariana Rdz saliendo de su curso después de aprender a tender una cama pic.twitter.com/u52RFnLt76 — Miguel (@mikemaic) August 27, 2019

¿QUIÉN ES MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ?

La chica de 24 años es originaria de Nuevo León, es egresada de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y estudió Psicología Organizacional.

La influencer también está comprometida con el senador de la República Samuel García Sepúlveda, del partido de Movimiento Ciudadano.

Ver esta publicación en Instagram Take me back to 🇨🇦 Una publicación compartida por MAR (@marianardzcantu) el 24 de Ago de 2019 a las 2:27 PDT

LOS OBSTÁCULOS DE SU VIDA

Mariana también fue criticada cuando en un video comentó sobre los obstáculos que ha enfrentado y cómo había logrado superarlos.

#MarianaRdzChallenge #MarianaRodriguez ejemplo de fortaleza Mariana Rdz Cantu 😅 pic.twitter.com/K9szjJnRAv — Carlos Briceño Hdz (@carlosbricenomx) July 10, 2019

