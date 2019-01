[Video] ¿Puedes ver al gato? Esta es la ilusión óptica que causa furor en redes sociales

En días recientes, una famosa ingeniera de nanotecnología publicó en redes sociales una imagen que desafía a los internautas a distinguir a un gato agitando la cabeza o el móvil de un lado para otro.



Michelle Dickinson, de Gran Bretaña, difundió en su cuenta de Twitter una imagen con líneas blancas y negras que tiene una figura oscura detrás, “solo se puede ver la ilusión óptica se sacudes la cabeza”, dice la publicación.



Evidentemente, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues mientras algunas se maravillaban con lo que veían, otros opinaban que no hacía falta moverse para notar al gato escondido.

Al momento se ha generado una discusión en la red al respecto.

Con más de mil 800 retuits y tres mil 289 “me gusta”, el desafío traspasó las fronteras de Nueva Zelanda, lugar donde radica actualmente Dickinson.

