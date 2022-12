¿Un rayo golpeo a un exjugador de la NFL mientras grababa un comercial? Lo que sabemos

Como una escena de las mejores películas de acción, este viernes ha circulado un video donde se puede ver al ex mariscal de campo de la NFL, Drew Brees, siendo alcanzado por un rayo mientras grababa un comercial.

Estas imágenes afirman que el jugador de futbol americano se encontraba filmando un promocional para la marca PointsBet en Venezuela cuando ocurrió el supuesto incidente.

Estrella de la @NFL @drewbrees fue impactado por un relámpago en el Catatumbo mientras grabábamos un comercial al sur del lago de Maracaibo. Pasó hace unas horas. Más información en breve... pic.twitter.com/b8PQdRpdtN — Rafael Hernández (@sincepto) December 2, 2022

Y es que el jugador en sus redes sociales había dado a conocer que se encontraba en el país caribeño hace unos días en una ubicación secreta para grabar el promocional, sin embargo, no se había dado a conocer el tema de este nuevo comercial.

Usuarios en redes sociales comenzaron a especular que al lugar que había asistido el jugador para grabar era en Catatumbo, el cual es un sitio muy remoto dentro de Venezuela y que es conocido mundialmente por ser el sitio donde más rayos caen en el mundo.

En 2008, el jugador de beisbol venezolano, Geremi González, murió luego de ser impacto por uno de los rayos en la zona.

¿Qué respondió PointsBet tras el video?

Tras comenzar a hacerse viral el video donde aparece el jugador, Drew Brees, la empresa responsable del comercial, PointsBet, publicó en su cuenta de Twitter un pequeño comunicado en donde aseguraba que se encuentran en comunicación con el jugador.

"Estamos al tanto de la cobertura mediática sobre el embajador de la marca PointsBet, Drew Brees … En este momento no haremos ningún otro comentario", publico la compañia.

Sin embargo, fue el mismo jugador que en su cuenta de Twitter señaló que se encuentra bien tras el presunto incidente, aunque no especificó si este se trató de un hecho verdadero.

The lightning must’ve thought I was wearing a Falcons jersey, that’s why it tried to get me 😂 I’m fine…Who Dat! https://t.co/lT1L4J0fq4 — Drew Brees (@drewbrees) December 2, 2022

Esto ha llevado a entender que el video forma parte del promocional que el mismo jugador había dado a conocer previamente, lo que tranquilizó a los fanáticos que aprovecharon el momento para compartir memes sobre el supuesto incidente.

Tweets