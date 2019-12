[Video] En pleno enlace, reportera se entera que ganó la Lotería de Navidad

Este domingo se realizó el sorteo más importante y popular de España, se trata del Sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, comúnmente llamado el Gordo de Navidad, que este año repartió 2 mil 380 millones de euros en premios.

El primer premio reparte 400 mil 000 euros –320 mil 000 después de impuestos– al portador de cada billete.

Este año el número ganador, que por cierto salió a los 9 minutos de haber iniciado el sorteo, fue el 26 590

Y al ser uno de los sorteos más importantes de aquel país, como es de esperarse, los medios de comunicación despliegan un importante equipo de reporteros para llevar hasta los hogares de los televidentes la cobertura más amplia posible.

Tal es el caso de Radio Televisión Española, la televisora estatal de España, que a través de su programa “La Mañana” mantuvo informado sus televidentes de hasta el más mínimo detalle.

Pero ¡oh sorpresa! este año la protagonista de una de las felices historias de los ganadores terminó siendo una de las reporteras de “La Mañana” quien en pleno enlace en vivo se enteró que había ganado La Lotería de Navidad”

Se trata de Natalia Escudero quien se encontraba en el municipio de San Vicente de Raspeig en la provincia de Alicante para mostrar la alegría de los ganadores, sin embargo al conocer el número ganador quedó estupefacta y de inmediato la euforia se apoderó de ella como el resto de los ganadores.

Que mañana no voy, Natalia, no trabajo mañana

Fueron las primeras palabras de la comunicadora a su productora (Natalia) al enterarse de la menuda sorpresa.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

Y aunque en repetidas ocasiones intentó mantener la compostura y cumplir con su trabajo como reportera, la emoción fue incontenible.

Que no me lo creogritaba Natalia un tanto incrédula y eufórica al mismo tiempo.





Sin embargo luego de varios segmentos durante el programa y a pregunta expresa de la conductora de “¿a ti exactamente cuánto te ha tocado?”, Natalia repospondió:

¿Tú sabes lo que hacen los agraciados siempre que se les hace esa pregunta? ¿Te lo digo?

Y haciendo un movimiento con las manos simuló un candadito en la boca cuya llave guardó en la bolsa. Sin embargo también hizo una revelación:

He de aclarar que El Gorgo, El Gordo no me ha tocado, per un buen pellizco me ha tocado pero eso sí que es cierto

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

Y es que señaló fue inevitable que se contagiara dela euforia de los ganadores por lo que celebró que si ella también se hubiera ganado el gordo, además señaló que en efecto no irá a trabajar pero porque inician sus vacaciones.

De cualquier forma Natalia está más que contenta por haberse llevado un premio menor, aunque queda la duda si en realidad si se llevó El Gordo y después por precaución decidió ocultarlo como lo hacen la mayoría de los ganadores.