Si usan cubrebocas, no confían en Dios; obispo de Tamaulipas desata polémica con el Covid-19

Antonio González Sánchez, obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró durante su sermón del 14 de febrero que, quienes usan cubrebocas lo hacen porque no confían en Dios.

Durante su homilía, el prelado reconoció que el usos de mascarilla es necesario; sin embargo, dijo, ” a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”, a sabiendas de que su opinión contradice el dicho de Dios: “Ayúdate que yo te ayudaré”.

El obispo también agregó que desea volver a ver pronto los rostros de sus feligreses, quienes asisten a misa con cubrebocas para evitar contagios de coronavirus.

“Deseo fuertemente pronto poderlos ver a ustedes sin esa cosa que traen en su cara, lo deseo fuertemente. Yo sé que es es necesario, lo sé, pero perdónenme lo que voy a decir. Sí, dice el dicho que dice Dios: ‘Ayúdate que yo te ayudaré, y me queda muy claro, pero para mí en lo personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”, declaró.

El clérigo señaló que regularmente no usa el cubrebocas, aunque sabe que no es “inmune a nada”, porque confía en Dios. Aunque, aclaró, no pidió a los fieles dejar de usar la mascarilla.

“Generalmente ven mi rostro casi siempre. No es presunción, es gracias a Dios. Ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten, pero piénselo”, expuso.

Por otra parte, González Sánchez pidió a los feligreses pedir por el fin de la pandemia del coronavirus, que está a punto de cumplir un año en México, ya que la gente tiene miedo.

“Extraño con dolor la presencia de otras personas, tristemente mucha gente, muchas personas están llenas de pánico. A mí me parece, que el sentir miedo, el estar apanicados, es falta de fe, falta de fe en Dios”, dijo.

El coronavirus en Tamaulipas

De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud, el estado de Tamaulipas acumula 50 mil 458 casos de Covid-19, 4 mil 196 defunciones y 518 contagios en los últimos 14 días.

Ciudad Victoria junto con los municipios de Matamoros y Reynosa, son los lugares donde hay más casos registrados de coronavirus. En el semáforo epidémico se encuentran en color amarillo, es decir en riesgo medio de propagación del virus.

