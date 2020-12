[Video] ¡Santa queda atorado en cables de luz!

La Navidad estuvo en peligro, en esta ocasión no fue por el “Grinch”, los culpables de que Santa Claus estuviera a punto de no llegar a tiempo fueron unos cables luz, y es que ni el hombre del traje rojo está a salvo de sufrir un accidente.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Todo comenzó cuando un hombre vestido de Santa Claus decidió cambiar el trineo y los renos por un medio de transporte más moderno, un ultraligero, pero en su camino se atravesaron unos cables de luz con los que chocó, por lo que bomberos acudieron en su auxilio.

via GIPHY

Lo curioso de la situación por supuesto que llamó la atención de todos los que vieron este inusual accidente, el choqué sucedió en Rio Linda, Sacramento, California, Estados Unidos, por lo que varios de los presentes decidieron grabar los hechos, inclusive los mismos bomberos que ayudaron a Santa.

➡️ ¡Lomitos serán ayudantes de los Reyes Magos para entregar cartas de los niños!

En su cuenta de Twitter, los bomberos publicaron el rescate junto con un mensaje para Santa con el video que ya se hizo viral.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.



W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 21, 2020

Y no se preocupen Santa salió ileso y pudo llevar regalos y alegría a todas las familias, o bueno en este caso al menos a la casa de este hombre que decidió vestirse de Santa Claus.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer