En un día soleado a la orilla de la playa, un par de pingüinos salen del agua para tomar juntos una caminata

Personas que visitaban la costa de ciudad del cabo en Sudáfrica captaron el momento en que una pareja de pingüinos pasean "tomados de la mano"

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple 😭 pic.twitter.com/TkBpT5z9RV — 🐇 (@freakingdani) 2 de julio de 2018

El video ha causado tanta ternura que ha superado 2,3 millones de reproducciones desde que fue publicado en Twitter el pasado 2 de julio.

La situación ha hecho que los internautas establezcan comparaciones con sus propias relaciones románticas.