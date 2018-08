[Video] Viralizan momento donde un anciano arroja ácido a indígena en Cancún

Dos videos han causado indignación en redes sociales, donde se ve cómo un hombre de avanzada edad, ahuyenta con ácido muriático a una mujer indígena que se encontraba afuera de un oxxo en Cancún.

El breve clip, dura 10 segundos y muestra cómo va tirando la sustancia en el suelo hasta llegar a la mujer que se ve obligada a levantarse.

De acuerdo con medios locales, el sujeto que se arroja el ácido, se dedica a vender tours a extranjeros y la presencia de dos mujeres indígenas, incomoda su negocio; los hechos ocurrieron sobre el Boulevard Kukulcán, el pasado 10 de agosto.

En otro video, aparece un hombre que viene de un restaurante y comienza a discutir con una mujer que sale en defensa de ambas mujeres, el hombre argumenta: "yo no quiero que estén dando esta imagen en mi casa" y le insiste "que se quite de ahí, si no le parece, llévesela a su casa".

Cuando se da cuenta que lo están grabando, intenta arrebatarle el celular a quien lo pone en evidencia, "si es que quiere ayudarla, llévela a su casa", reclama, "usted no tiene porqué aventarle ácido" le responden, así finaliza el segundo video.

Discriminación contra indígenas

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2017, en la prevalencia de la discriminación, los motivos más frecuentes son la apariencia, las creencias religiosas y el género para las mujeres en tanto que para los hombres son la apariencia, la manera de hablar y la edad.