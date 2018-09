Vladimir Putin y Xi Jinping listos para Master Chef

Los presidentes ruso y chino, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, compartieron este martes un momento de 'relax', con canapés y vodka, al margen de un foro económico en el Extremo Oriente de Rusia.

Reunidos en Vladivostok para discutir sobre sus relaciones económicas y Corea del Norte, ambos líderes se regalaron con canapés acompañados de vodka ante las cámaras de los medios presentes.

AFP

En las imágenes transmitidas por los medios oficiales, se puede ver a Putin y a su homólogo chino protegidos con delantales de cocina preparando canapés con caviar antes de hacer un brindis con vodka.

Putin and Xi treat themselves with pancakes, vodka and caviar pic.twitter.com/dyrjxQAj0c — Reuters Top News (@Reuters) 11 de septiembre de 2018

Más temprano en la jornada, el presidente chino elogió los vínculos entre ambos países y afirmó que "su amistad continúa reforzándose".

No te pierdas: China y Rusia cierran filas para defenderse de EU en materia económica

No es la primera vez que Putin y Xi Jinping hacen algo parecido. En junio, durante una visita a China, el presidente ruso, también frente a las cámaras, preparó un canapé que hizo degustar a Xi Jinping.