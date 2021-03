"Ya supéralo": Panam y su fallida campaña feminista rumbo al #8M

La noche del miércoles 3 de marzo, Panam, la empresa mexicana de calzado, lanzó una polémica campaña "feminista" en sus redes sociales que terminó siendo criticada por desconocer las causas y motivos de la protestas, además de mercantilizar en la lucha de las mujeres sin demostrar el valor de las mujeres en la compañía.

Panam intentó acercar su marca al público femenino mediante una serie de carteles donde se ven varios modelos de sus tenis intervenidos con consignas como los que suelen utilizarse en las protestas en las calles.

➡ "Calladitas nunca más", la resistencia de las mujeres en el podcast de Inger Díaz

En las piezas se podían leer frases como: "Sin miedo", "libres", "nos queremos vivas", "el violador eres tú", "basta", "ni una más"; escritos sacados de contexto solo utilizados para fines publicitarios.

Lo que molestó a mujeres en redes sociales fueron los mensajes que acompañaron las publicaciones de los tenis; en Instagram publicaron un manifiesto que pretendía ser transgresor pero terminó victimizando a las mujeres además de coaccionar a estar enojadas como si se tratara de una decisión y no de una reacción producto de un sistema patriarcal que atraviesa varias esferas.

"¡Ya supéralo, mujer! Sí, ya supera a ese hombre abusador, macho e ignorante. Súperalo en todo. Sé más feliz que él. Gana más dinero que él. Disfruta más la vida que él. Porque tú eres mejor, superior ¡Supéralo, mujer!", decía el mensaje de Panam que después fue eliminado.

➡ Yosstop es denunciada por el delito de pornografía infantil

Sobre esta campaña, Pamela Soria Martínez, experta en cultura digital, hizo un análisis con profunda resonancia en Twitter donde explica punto a punto lo que hizo mal Panam; en sus comentarios se lanza contra el manifiesto:

"Como si visualmente esto no fuera suficiente, la "intervención" de sus tenis estuvo acompañada por un manifiesto de esos que en el mundo publicitario encantan, inspiradores y llenos de palabras que no hacen sentido. Es como si Panam viniera a darnos permiso de estar enojadas, pero al mismo tiempo nos pide que lo superemos porque somos mejores, algo así como el pobre es pobre porque quiere".

"¡Ya supéralo, mujer! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? porque trasladar la responsabilidad a las mujeres de la violencia que viven es un pensamiento profundamente misógino. "Gana más dinero que él" ¿Realmente creen que esto está en las manos de las mujeres? ¿Alguna vez han escuchado hablar del concepto de techo de cristal? Las mujeres en general siguen estando limitadas pero no por sus aptitudes, intelecto o fuerza física, sino porque el sistema restringe sus posibilidades y ahí es donde una mujer no puede decidir tan fácilmente ganar más que un hombre".

«Panam. Todo lo que hicieron mal»

cc: @Pame_Soria08 https://t.co/qoPZdRvVYP pic.twitter.com/VyYQtN2yJx — Museo Mexicano del Machismo (@del_machismo) March 4, 2021 – ¿Ha visto esa campaña de Tenis Panam sobre el 8M? ¡Yo la inventé!

– 💥 🤛

– Siempre me pasa. pic.twitter.com/oWBdBJYWNl — Simpsonito (@SimpsonitoMX) March 4, 2021 Panam : No se preocupen, de ningún modo buscamos financiarnos del movimiento feminista o el #8M pic.twitter.com/faMCg7AEU7 — Bruja De Lilit (@BrujaDeLilit666) March 4, 2021 Panam: ¡Enójate!

Yo : Ps si, no mames pic.twitter.com/tO7kMI3a0a — HAL (@nomadacultiva) March 5, 2021 Como era de esperarse, Panam ya borró la publicación pero aquí se las dejamos.



OJO PERRITOS, no para tirarles hate pero sí para analizar qué hicieron ”mal”



¿Tú qué opinas? pic.twitter.com/GqXdxeMR7g — Perrito CM (@PerritoCM) March 4, 2021

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias