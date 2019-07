YouTube ha comenzado a banear vídeos sobre hackeo

Google continúa con sus actualizaciones y en esta ocasión, agregó a su lista el contenido que podría ser eliminado de su plataforma de vídeos YouTube y los expertos en seguridad no están del todo de acuerdo.

La plataforma inició a banear los vídeos de "hackers éticos" y algunos dueños de los canales han denunciado la eliminación de su material por ser un "contenido inapropiado".

Null Byte es una canal popular que cuenta con más de 220 mil seguidores y ayer en su cuenta de Twitter anunció que varios de sus vídeos habían sido eliminados, entre ellos el que te ayuda a activar fuegos artificiales por WiFi, para celebrar el 4 de julio.

We made a video about launching fireworks over Wi-Fi for the 4th of July only to find out @YouTube gave us a strike because we teach about hacking, so we can't upload it.



YouTube now bans: "Instructional hacking and phishing: Showing users how to bypass secure computer systems" — Kody (@KodyKinzie) 2 de julio de 2019

Luego de ponerse en comunicación con la plataforma para entender lo que sucedía, descubrió que ahora YouTube bloquea: "las instrucciones para hackear y hacer phishing: enseñar a los usuarios cómo superar los sistemas de seguridad informáticos".

Las protestas de sus seguidores no se han hecho esperar, y los vídeos de Null Byte aparecieron nuevamente, pero hay otros canales que no han sido restaurados de momento.

via GIPHY

La situación no es sencilla, pues en YouTube existen varios canales que enfocan su contenido al hacking ético, es decir, a explicar cómo a través de la programación se pueden hacer cosas divertidas, desde un punto de vista educativo, por lo tanto, aseguran que no se pueden banear todos los videos de esta categoría sin aplicar un filtro.