Yudy Pineda dejó de ser monja para triunfar como actriz porno

Muchas veces hemos escuchado historias en las que religiosas se han salido de esto para rehacer su vida junto a alguien y probablemente tener hijos, pero ¿cuándo habías escuchado que una monja dejara su camino religioso para triunfar como actriz porno?

Yudy Pineda se convirtió en tendencia luego de revelar que anteriormente dedicó ochos años de su vida a Dios y es que actualmente esta joven de 28 años se dedica a realizar videollamadas porno.

Cuando voy a la iglesia trato de entrar lo más decente que puedo, mi cura ya ni me pone penitencias

TÚ ERES EL ÚNICO A CARGO DE TU FELICIDAD DEJA DE DARLE A LOS DEMÁS EL PODER DE CONTROLAR TU SONRISA,TÚ VALOR Y TÚ ACTITUD😘😘

Yudy, es madre de dos hijos, a quienes asegura ha intentado explicarles a lo que se dedica, pues debe quitarse sus prendas frente a la computadora; por medio de bailes y tocándose debe seducir a sus clientes.

Explicárselo a mi hija fue fácil, a mi hijo fue más complicado porque se sorprendió mucho

Aseguró que la decisión de salir del convento fue por haberse enamorado del joven que impartía las clases de catequesis, habló con la superior a quien le declaró la situación por la que estaba pasando ya que consideraba que no era correcto lo que estaba haciendo.

La joven colombiana dijo que al salir del convento consiguió empleo, pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta que el dinero ya no era suficiente. Tiempo después, conoció al director de cine porno, Juan Bustos, quien la invitó a trabajar en este medio; actualmente, Yudy gana alrededor de 2500 dólares cada 15 días.

SUS PASOS ERAN OBSERVADOS, SUS ACTOS JUZGADOS,SUS PALABRAS CUESTIONADAS. SER FELIZ ES HACER LO QUE NOS DICE NUESTRO CORAZÓN,SIN IMPORTAR QUE DIRÁN LOS DEMÁS 😗🍃

Yudy Pineda asegura que al principio se sentía incomoda al hacer porno, pero poco a poco fue acostumbrándose; además dijo que sigue siendo católica y asiste a la iglesia con regularidad.

Al principio me sentía mal, pero ya no. Me siento súper bien cuando voy, siento mucha paz, mucha tranquilidad. Cuando entro, trato de ir lo más decente que pueda. Tampoco falto los viernes al grupo de oración, los sábados de vigilia y los domingos a misa