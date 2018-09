Ya llegó la red social que pretende desbancar a Facebook y es de un mexicano

El ingeniero mexicano de software y tecnología Joel Hernández es el encargado de crear la plataforma digital Openbook, que pretende dar un mejor servicio a los usuarios de redes sociales, en comparación con Facebook.

“La plataforma es de código abierto, no hay secretos, la gente puede ir a ver e inspeccionar qué estamos haciendo en la red social, nosotros no te estamos rastreando, protegemos tus datos, porque no compartimos información con nadie y lo pueden comprobar, esto será un cambio radical”, declaró Joel en entrevista con Notimex.

La idea empezó a formarse a partir del concepto de privacidad, comentó Joel, quien explicó que la forma de generar dinero de Facebook es a través de anuncios, los cuales le deben interesar a la gente y para lograr esto, la red social estadunidense usa información de las personas.

“Ellos juntan mucha información de la gente, tratan de adivinar cosas y a través de esa información pueden saber cuál es tu estado emocional, si eres susceptible a tal producto, pueden saber cómo está tu relación con las personas para venderte algo”, señaló.

Abundó que los datos que se recopilan en Facebook sirven para manipular a la gente, por ejemplo, “en la política si ven que se están inclinado a la derecha o a la izquierda te pueden meter anuncios para que vayas cambiando tu ideología muy lentamente”.

Así, indicó, hay un mal uso en el manejo de privacidad de la referida red social, “cuando alguien se queja, sólo piden perdón y dicen estamos trabajando en eso, pero los años pasan y vuelve a suceder lo mismo”.

En opinión del ingeniero mexicano, las redes se han estancado, sólo desarrollan cosas pequeñas como "poner un bigote, un gorro” y Openbook está desarrollando chats virtuales, con realidad aumentada.

“Seremos los primeros en esto, todos los chats son encriptados, no podemos leer lo que estás escribiendo con tu familia ni con nadie, tenemos al mejor criptógrafo con nosotros que es Phil Zimmermann, quien ha encriptado el protocolo de emails más usado en el mundo”, añadió.

Openbook operará en los Países Bajos, que es donde actualmente vive Joel Hernández, y gracias a eso la compañía estará salvaguardada por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), cuyo fin es reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea, además de ocuparse de la exportación de información personal fuera de dicha zona.

“Así, Facebook está obligado a permitir que todo el contenido que tengas en su página lo puedas descargar e importar a la plataforma de Openbook".

Finalmente, afirmó que las redes sociales involucran a todas las personas, y su responsabilidad no debe caer sólo en manos de unos cuantos, y por lo mismo, invitó a todos los expertos del mundo a intervenir en su proyecto.