Ejército y Marina, con enorme lealtad: Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), Ricardo Anaya Cortés, expuso a directivos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) que desde hace 20 años no se había visto una escalada de violencia como la de ahora y coincidió con las voces que apuntan que el Ejército debió salir a las calles con una estrategia clara sobre su permanencia en tareas de seguridad pública, ya que muchos de “los gobernantes se tiraron a la hamaca”.



El panista lamentó que luego de que las Fuerzas Armadas desarrollaron labores de patrullaje para mitigar la inseguridad, las autoridades estatales dejaron de invertir en capacitación policíaca en sus entidades y no depuraron a sus policías.

El Ejército y la Marina han actuado con enorme lealtad y patriotismo, y yo no tengo palabras de agradecimiento por lo que están haciendo y seguirán haciendo por mantener la paz y la seguridad en el país, pero hay que entender que esta responsabilidad que se les ha encomendado no les corresponde constitucionalmente y no fueron capacitados para ello

Anaya Cortés opinó que algunos actores han sido injustos con los soldados y marinos porque ellos “no tienen la capacitación de un policía de proximidad” y se les ha expuesto en las comunidades.

El panista se reunió con el vicepresidente de la OEM, Francisco Torres Vázquez, y los directores editoriales de los 60 periódicos que integran la organización. Al encuentro acudieron el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, y en representación del PRD el apoderado legal de este partido ante el INE, Camerino Márquez, así como el coordinador de Estrategia Electoral del CEN del PAN, Santiago Creel Miranda.

GOBIERNO DE COALICIÓN



En su exposición inicial, Anaya Cortés detalló la fuerza electoral de los partidos que integran la coalición que lo abandera, PRD, PAN y MC ya gobiernan, detalló, a más del 50% de los mexicanos, y valoró que en la actualidad la mejor fórmula para dirigir un país es establecer un gobierno de coalición.

Detalló que los tres partidos gobiernan 16 entidades, 16 capitales y más de 800 municipio. Y dijo que este bloque opositor busca tender puentes y sumar a toda la gente que quiere una transformación profunda para México.

“Cuando se habla que el Frente requiere cohesión interna para poder ganar, yo creo que vale la pena recordar la fuerza que tiene el propio frente. No es una simple alianza de partidos; hay programa de gobierno y una plataforma electoral”, aseguró.

Relató que los partidos del bloque opositor pactaron que el gabinete será ratificado por el Congreso, se designará a un jefe de gabinete de un partido distinto al del Presidente de la República y PAN, PRD y MC conformarán una mayoría estable en el Poder Legislativo.

“Estamos planteando un cambio de régimen; vamos por un gobierno de coalición y vamos a romper el pacto de impunidad, que implica acabar con la pésima costumbre donde el gobernante en turno protege al anterior”, comentó al poner como ejemplo al gobernador Corral en el caso de César Duarte.

VE UNA ELECCIÓN DE DOS

Para Ricardo Anaya la elección del 2018 será entre dos: él y Andrés Manuel López Obrador, ya que sus encuestas apuntan que José Antonio Meade Kuribreña está desfondado.

“Lo que se va a contrastar son las alternativas de cambio. De acuerdo a todas las encuestas serias, hoy la gente ve dos alternativas de cambio: la que integró nuestra coalición –PRD, MC y PAN-, y la coalición de Morena, PT y el Partido Encuentro Social”, expuso.

Sus números proyectan que la población está dividida en dos grandes segmentos que representan el 80% del total de los electores, quienes "a la hora de votar, elegirían alguna de las fuerzas políticas o coaliciones distintas al partido que hoy está en el gobierno”. Y al PRI lo ubica en un tercer lugar, con el 16% del respaldo de la población.

Foto: Mauricio Huizar

“Lo que quiero plantear es que la gente afuera quiere un cambio, pero la verdad es que cuando uno revisa las cifras, los datos, en materia de desigualdad, pobreza, crecimiento económico, deuda, lo que uno encuentra es que las cosas no van por el camino que la inmensa mayoría quisiéramos", describió.

SUS VENTAJAS FRENTE A AMLO

El candidato consideró que "hay una diferencia enorme" entre el tipo de cambio que él plantea en relación a Andrés Manuel López Obrador, quien representa "un cambio, primero, con ideas ya muy antiguas, ideas viejas y, segundo, que no han funcionado cuando se han tratado de implementar”.

Criticó la propuesta de su adversario morenista de pactar con criminales porque no es una idea nueva, y ya se realizó en Colombia hace más o menos un cuarto de siglo, y fue una idea que fracasó. “Cuando se pacta con los criminales lo que sucede es que se reagrupan y se fortalece la violencia y en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo termina aumentando”, evaluó.

Otra idea anticuada, agregó, es creer que la corrupción se va a terminar simplemente porque llegue una persona honesta a la Presidencia de la República.

“No basta con esto, no es un asunto de personalismos voluntaristas; si no, recuerden, él ya estuvo en el gobierno de la Ciudad de México y no se resolvieron los problemas de corrupción. Recuerden a su círculo más cercano: René Bejarano, el propio (Carlos) Imaz, (Gustavo) Ponce, quien era su secretario de finanzas”, comentó al recordar los videoescándalos que hicieron caer a López Obrador en las encuestas del 2006.

De esta manera, explicó que resolver el problema de corrupción va mucho más allá de que una sola persona manifieste su voluntad.

“Nosotros hemos estado insistiendo en que lo que tenemos que hacer en el país es despolitizar la procuración de justicia. Hemos insistido en que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción deben ser completamente autónomas e independientes; él en cambio –lo pueden ver en el Programa de Nación que presentaron en el Auditorio Nacional-, quiere regresar al esquema donde el presidente de la Republica propone al fiscal general”, comentó el ex líder nacional del PAN.

DENUNCIA ELECCIÓN DE ESTADO

Ricardo Anaya rechazó las acusaciones en su contra sobre lavado de dinero y reviró que él simpre se ha conducido con absoluta honradez y transparencia.

“Yo se los digo con absoluta claridad: no les tengo ningún miedo, no me van a detener, los vamos a derrotar y vamos a ganar la elección presidencial”, indicó.

Y agregó que “hay una elección de Estado en la que el gobierno federal utiliza de manera facciosa los instrumentos a su disposición para hacer la guerra sucia en contra de los candidatos opositores".

Ricardo Anaya Cortés apuntó que “las cosas importantes en la vida no son fáciles; este proceso electoral no va a ser fácil, porque estamos peleando contra una maquinaria muy poderosa, pero no tengo ninguna duda: vamos a ganar esta elección y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que nuestro país se merece”.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda, aseguró que el padre del gasolinazo es el candidato presidencial de PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade.

Foto: Mauricio Huizar

En una reunión con directivos de la Organización Editorial Mexicana, subrayó que José Meade al frente de la SHCP avaló el incremento a los impuestos de las gasolinas. Los cuales, dijo, representan casi el 40% del costo total actual de la gasolina, y derivan particularmente de dos gravámenes: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el del Valor Agregado (IVA).

Advirtió que los partidos que conforman la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), han propuesto que este impuesto, cercano al 40%, se disminuya.

Recordó que, anteriormente, no se usaba el precio de la gasolina como medida recaudatoria y que, el gobierno lo que venía haciendo era solo reducir su subsidio, del cual había un diferencial del precio respecto al extranjero y se fue deslizando para que el ciudadano no tuviera que absorber el diferencial.

En 2017, explicó, el gobierno federal estimaba recaudar 280 mil millones de pesos nada más por concepto del IEPS de gasolina.

