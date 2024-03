Abandonan jóvenes la Ciudad de México por falta de oportunidades, advierte Taboada

La falta de oportunidades provoca que los jóvenes dejen de radicar en la capital del país, admitió Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien propuso a estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que antes de votar contrasten las propuestas de los aspirantes.

El abanderado de la coalición Va X la Ciudad de México sostuvo un encuentro con la comunidad de esa institución de educación superior, en donde recordó que la juventud representa el 30 por ciento de la lista nominal y que una cantidad importante de jóvenes van a sufragar por primera vez este año.

Durante su exposición comentó que muchas personas expresan “yo me quiero ir de la Ciudad de México porque no me alcanza para vivir”, a lo que respondió con su intención de que los jóvenes se queden, emprendan y residan aquí.

El candidato habló entonces de que su propuesta de vivienda accesible, con el objetivo de la juventud se independice.

“La Ciudad de México tiene un Instituto de Vivienda, no hay una sola vivienda para jóvenes ¿Qué necesitamos? Que esté cerca de una zona de servicios, que tenga transporte público y que sea sustentable… Yo no quiero imponer una sola visión. Yo quiero darles un mosaico de oportunidades”, planteó Taboada Cortina.

Por eso, expresó su deseo de que Clara Brugada, candidata al mismo cargo por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, acuda al ITAM para que dé a conocer a los estudiantes y académicos su visión y ellos puedan contrastar ideas antes de votar el próximo 2 de junio.

En entrevista, antes de iniciar la reunión, el candidato habló de extender la Línea 2 del Metro, que actualmente termina en Taxqueña, hasta Xochimilco, para lo cual planea aprovechar el cajón por el que ahora circula el Tren Ligero y en una primera etapa llegaría al Estadio Azteca.

Finalmente, volvió a quejarse de que el personal del gobierno capitalino quita su propaganda y aseguró que tiene las placas de vehículos oficiales inmiscuidos en este retiro.