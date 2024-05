Acusan a colaborador de Lucy Meza de intento de feminicidio

Denisse Molina acusó a Alberto Millán, colaborador de Lucy Meza, candidata de la alianza PRI,PAN, PRD y RSP a la gubernatura de Morelos, de secuestro e intento de feminicidio.

“Hoy salgo a dar la cara porque no puedo permitir que esta persona permanezca en la absoluta impunidad. Alberto Millán me golpeó 27 veces, me echó cloro en la cara, en los ojos, y me tuvo secuestrada e incomunicada durante más de ocho horas”, acusó Molina en un video.

La semana pasada, Millán presentó su renuncia al equipo de Meza luego de conocerse que había una denuncia en su contra en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Oaxaca.

Molina, quien presentó la denuncia, acusó que Alberto Millán sigue en el equipo de la candidata, ya que según ella es su operador de medios.

🚨 #AlMomento | Denisse Molina acusó a Alberto Millán, colaborador de @LucyMezaGzm, candidata a la gubernatura de Morelos, de secuestro e intento de feminicidio.



“Es mentira que Lucy Meza lo haya despedido, él sigue fungiendo como su operador de medios y su propio medio de comunicación se reactivó unos días después de la primera denuncia anónima que hice”.

En el video demanda a las autoridades de Oaxaca dar una fecha para el juicio oral, y reclasifiquen los presuntos delitos a privación de la libertad y tentativa de feminicidio.

“Mi proceso judicial está detenido y hoy le exijo a la Fiscalía de Oaxaca que den una fecha certera para mi juicio oral que conforme a la Ley de víctimas, reclasifiquen este hecho bajo los delitos correspondientes que son privación de la libertad y tentativa de feminicidio”.