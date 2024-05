México será un país donde la gente viva feliz: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski, candidatos de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República y jefatura de gobierno, cerraron su campaña con el Auditorio BlackBerry abarrotado, entre humos de marihuana, HipHop y Rock.

Al inicio del cierre de campaña, Álvarez Máynez le agradeció a los asistentes y simpatizantes por “demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos” el interesarse en la política. También, les alentó a votar este dos de junio por un “Mexico Nuevo”.

Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política. Aquí este país va a cambiar, va a ver el futuro. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.

Elecciones 2024 Canciones y tiktoks, la estrategia de Máynez para colocarse entre los jóvenes

De ganar la presidencia, Álvarez Máynez aseguró que nunca más habrá en la cárcel un joven por fumar marihuana, o una mujer por decidir sobre su propio cuerpo.

Mi campaña no llenó de basura la ciudad: Álvarez Máynez

Álvarez Máynez aseguró que su campaña no se basó en espectaculares y derroche en medios, sino que su campaña la hicieron sus simpatizantes con sus carteles y compartiendo en redes sociales.

Mi campaña no la hicieron los espectaculares, ni llenó de basura la ciudad, mi campaña, mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes.Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.

Además, dijo a sus asistentes que el concierto con el que decidió cerrar su campaña en la Ciudad de México, llamado Máynez Capital Fest, lo hizo para los simpatizantes de su candidatura, por su apoyo durante la campaña, así como agradeció a los músicos que se presentaron esta tarde.

Elecciones 2024 La renuncia de del Moral al PRI y su ingreso a Morena evidencia nexos entre ellos: Álvarez Máynez

Este festival, este festival es para darles las gracias. El día de mañana yo podría no estar aquí, pero el cambio no lo va a hacer un presidente, el cambio lo van a hacer ustedes.Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.

Finalmente, Álvarez Máynez se despidió asegurando que "este va a ser un país donde la gente viva feliz y para vivir felices la música, los conciertos, el derecho a la felicidad van a ser una normalidad, ¡muchas gracias!”