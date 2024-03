Álvarez Máynez se compromete con jornaleros a mejorar condiciones laborales

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, se comprometió a implementar políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones laborales para jornaleros y para que el campo vuelva a ser una fuente de empleo digno.

Durante su visita a Sonora, encabezó una serie de eventos donde se reunió con estructura del partido, así como con ciudadanos en tres diferentes sedes, tanto en la ciudad como en la zona rural.

Elecciones 2024 En 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial: Jorge Álvarez Máynez

Acompañado de los candidatos a diversos cargos federales, el aspirante de MC recorrió parte de la comunidad de Miguel Alemán, en Hermosillo, en donde se reunió con campesinos y sus familias, a quienes reconoció por la labor que realizan para sostener la producción de alimentos y productos.

“Promovimos una reforma a la Ley General de Salud para que los jornaleros tengan acceso a salud y a seguridad social. Hemos propuesto el Fondo de Pensión Rural, porque es increíble porque las personas que menos tienen acceso a una pensión en este país son los trabajadores del campo”, pronunció.

El venir de una familia de campesinos, como lo fueron sus abuelos, lo hace conocer el valor que tiene esa actividad primaria para el país y quienes la llevan a cabo, dijo.

“No hay nada más importante que discutir en los próximos años que ese problema estructural, que es la desigualdad, si no lo resolvemos no habrá paz, ni justicia, no se va a acabar la injusticia ni la impunidad “, agregó.

Respecto a quienes piensan que el cambiar de partido en el poder va a solucionar todo, refirió que hay algo más profundo que se tiene que hacer, el modificar pensamientos.

“El cambio no es que se vaya un partido para que llegue otro, en el 2000, Fox decía que si se iba el PRI el país iba a cambiar, pero el país no cambio, lo mismo pasó en el 2018; no se trata de que llegue un buen presidente o que llegue otro partido, se trata de que cambie la manera en la que nos entendemos y organizamos”, expresó.