En múltiples alcaldías de la Ciudad de México, las casillas especiales de la capital se han visto superadas por la gran afluencia de votantes durante esta jornada electoral. En la capital hay alrededor de 60 casillas especiales y cada una sólo cuenta con mil boletas

Antes de las 6:00 horas de esta jornada electoral, decenas de personas originarias de otros estados del país, se encontraron con largas filas en la casilla especial 4396 de Avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez.

Verónica, originaria del estado de Zacatecas, y con algunos años residiendo en la Ciudad de México reconoció su error al no actualizar su INE y tener que enfrentarse a una fila de cinco horas, pues llegó al lugar alrededor de las 7:10 de la mañana, y adelante de la ya se encontraba una fila de mil 500 personas.

“Creí que exageraba con llegar una hora antes de que abriera la casilla, pero me encontré con una fila impresionante. Es la primera vez que uso una casilla especial y para nada me imaginaba algo así”, explicó.

Para la 12:00 horas Verónica aún no ejercía su voto; sin embargo, personas que se encontraban adelante o detrás de ella desertaron debido a las horas de espera.

“Soy la mio 578. La fila es impresionante. Llevamos cinco horas y no hay mucha información, hay incertidumbre porque no sé si vaya a alcanzar boleta. Estoy aquí por decidía, vivo en la Ciudad y se me pasó cambiarla, estoy pagando las consecuencias. Desde que llegué había muchísima gente. Muchos han desertado, esto está mal, debería haber más casillas, más boletas, sé que son las consecuencias. Yo no he desertado porque me gana más las ganas de votar y querer un cambio por este país”, detalló.

Las filas de esta casilla llegaron a ser cuatro, y reseñaban tramos de las calles Avenida Coyoacán, Félix Cuevas y Martín Mendalde.

Casillas especiales lucen abarrotadas e insuficientes en la CDMX. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Ángel es de Baja California, y la primera vez que ejercerá su voto. Sin embargo, estudia o universidad en la CdMx por lo que no vio necesario cambiar su domicilio, porque una vez concluidos sus estudios planea regresar a su hogar, por lo que también realizó una fila de más de cinco horas, en compañía de amigos foráneos de entidades como Sonora, Zacatecas, Guadalajara y algunos otros que también son de su estado.

“Pues yo me imaginaba que mi primera vez sería muy rápida, que sería tranquilo con mis amigos. Estamos aquí desde hace muchas horas y tenemos el número 2 mil 689. No me puedo ir ahorita, aunque me falte mucho, porque ya estoy aquí esperando, y ni modo”, comentó el joven.

Pese a las largas filas de esta casilla, la gente continúa llegando, a pesar de que ningún funcionario les ha importado formado si hay boletas necesarias.

Casillas especiales lucen abarrotadas e insuficientes en la CDMX. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Por otro lado, en la alcaldía Cuauhtémoc funcionarios de casilla solicitan a votantes formados en Isabel la Católica y Mesones que evalúen si se quedan o no en la fila para acceder a la casilla especial, debido a que puede que ya no alcancen boletas, pues sólo hay mil boletas por casilla.

En Iztapalapa se vieron casos similares, votantes que acuden a la casilla especial instalada en la Utopía Teotongo, esperan más de dos horas formados para emitir su sufragio. Son más de 200 personas las que se encuentran formadas provenientes de varios estados de la República como Zacatecas, Colima, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, entre otros.

Los ciudadanos no dejan de llegar a la casilla, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los orienta sobre dónde formarse, ya que hay dos filas, una para adultos mayores y personas con discapacidad, y otra para el resto de los votantes.

En las casillas especiales sólo hay mil boletas, por lo que personal de vigilancia advierte que la casilla podría cerrar antes de las 18:00 horas.

|| Con información de Maleny Navarro y Karla Mora de El Sol de México ||