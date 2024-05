Chertorivski acusa que planeación de la CDMX es un desastre

El candidato a la jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, acusó que la planeación en la Ciudad de México es un desastre.

En el encuentro con líderes de la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI), señaló que la constitución de la Ciudad de México daba la clave para empezar un proceso de planeación de dos décadas para la CDMX, sin embargo no se hizo.

“No se arrancó el sistema de planeación, no tenemos un plan general de desarrollo, no tenemos programa de ordenamiento ordenamiento territorial y con ella no hay modificaciones ni a los planos de las alcaldía, a los planos parciales, no tenemos un mapa y se vuelve un desastre”, señaló.

“En tres tres y cinco años se está tardando un proceso que tendría que ser de tres meses, tendríamos que facilitar la vida del desarrollo inmobiliario”, agregó.

El aspirante de la bancada naranja dijo que sale más barato invertir bien, el tres por ciento del proyecto para que después se desarrollen bien las construcciones o edificaciones.

“Una ciudad no puede estar sin planeación y aquí no planeamos nada, todo va saliendo por ocurrencias, por momentos, por hígado. Necesitamos un plan”, indicó.

En el encuentro Chertorivski expuso sus propuestas en materia de vivienda, agua e inversión.