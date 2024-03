Chertorivski, Brugada y Taboada: ¿quién es el candidato más buscado en Google?

Las declaraciones, ataques y bromas del primer debate de los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México elevaron la curiosidad de quienes estaban viéndolo en el país, según el registro de las búsquedas en Google.

Los tres candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Salomón Chertorivski y Santiago Taboada, giraron en su primer debate entre lo apocalíptico, llamados a aprovechar el chilango moment, críticas de la oposición a la administración de Morena y un juego de propuestas para sacar del estancamiento a la capital o continuar la transformación.

La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada y el aspirante de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, protagonizaron, desde el principio, un enfrentamiento en el que cruzaron acusaciones de corrupción; en tanto el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, reclamó a sus adversarios que presentaran propuestas porque él a eso iba.

Durante la hora y media que duró el debate realizado la noche del domingo, el candidato más buscado fue Salomón Chertorivski. Según Google Trends, el emecista arrasó en el buscador.

Alrededor de las 20:30 horas Chertorivski dijo: “traje hasta mis palomitas, yo sabía que no querían discutir conmigo", desde ese momento las búsquedas de su nombre se elevaron.

Según la revisión que hizo El Sol de México sobre las tendencias de búsqueda en México realizadas entre el domingo y lunes, el tema Salomón Chertorivski retomó popularidad. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo. Chertorivski alcanzó 99 puntos durante el debate.

Incluso quienes consultaron a Clara Brugada y Santiago Taboada también lo relacionaron con el candidato naranja.

Conforme avanza el periodo de campaña, las consultas relacionadas sobre cada candidato cambia y muestran mayor aumento de frecuencia de búsqueda desde el último periodo. Aquí puedes consultar cómo van las búsquedas:

Santiago Taboada

Clara Brugada

Salomón Chertorivski

Poco Interés

El primer debate de los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México despertó poco interés entre los capitalinos. Muchos de ellos no vieron el debate y quienes sí lo vieron, percibieron más la discusión entre dos de los candidatos que las propuestas.

Habitantes de la Ciudad de México consultados por este diario señalaron que, entre los tres aspirantes, hay que elegir al "menos peor". Es el caso de Alejandra , quien aseguró que no le interesa seguir los dos debates que faltan por realizarse y dijo que, hasta el momento, no hay algún candidato que tenga su presencia.

"Tengo poco interés en conocerlos" Alejandra, habitante de la CDMX / Foto: Romina Solís

"La verdad no me interesa seguir los debates, porque no sabes por quién vas a votar, tratas de buscar el menos peor y yo creo que no es importante. Lo importante es que realmente estuviéramos convencidos de un candidato y no lo tenemos ", expuso.

Roberto Moreno, habitante de Iztapalapa / Foto: Romina Solís /El Sol de México

Roberto Moreno sí vio todo el debate y, a su parecer, fue decepcionante, porque los dos candidatos con más presencia política, Clara Brugada y Santiago Taboada, son pésimos. Opinó que no hay un ganador del debate, porque a los dos aspirantes fuertes les "sacaron sus trapitos al sol".

Los capitalinos más jóvenes contaron que, aunque saben quienes son los candidatos, no sabían que se realizó un debate.

Alicia Lugo vive en la alcaldía Cuauhtémoc, también vio el debate, pero no le gustó. “Salomón se la pasó como haciéndose el chistoso y como que se quería dar a conocer apenas porque yo realmente de él no había escuchado. De Taboada, pues a mí me convence un poco más y de Brugada vi que hizo cosas buenas en la alcaldía de Iztapalapa, pero como está enfocada a Morena, eso es lo que me la hace desmerecer”, cuenta.

"Lo que hubo fue mucho ataque" Alicia Lugo, vecina de la alcaldía Cuauhtémoc / Fotos: Romina Solís y Roberto Hernández

A ella le gustaría que el historial de cada candidato estuviera claro. “Pienso que todos los políticos cuando llegan empiezan a robar, me gustaría como que quitarme esa duda del cartel inmobiliario y lo de la casa de Clara (Brugada)”.

Luis García vive en la Cuauhtémoc y no vio el debate. Le interesan las campañas a jefe de Gobierno, pero olvidó que el domingo se transmitiría el primer encuentro.

"Sólo vi algunos cortos en TikTok" Luis García, habitante de la CDMX / Fotos: Romina Solís y Roberto Hernández

“Vi unos cortos en TikTok de Clara, de Taboada y del otro que no me acuerdo cómo se llama, el de Movimiento Ciudadano. Me gustaría conocer su experiencia, trayectoria y qué tan sucios están en temas de corrupción”, cuenta mientras disfruta del puente vacacional en el Parque México. De los tres candidatos, solo reconoce el trabajo de Brugada.