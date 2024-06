Daisy, la perrita funcionaria de casilla en El Carmen, Puebla

Daisy una perrita de 14 años de edad, se sumó como funcionaria de casilla en la colonia El Carmen, ciudad de Puebla. Con un chalequito confeccionado por su dueña Elena Cuchi, su cojín de descanso una dotación de croquetas y agua, llegó a las instalaciones de la institución educativa en donde se instaló la mesa receptora de votos y estuvo pendiente durante toda la jornada.

Elena compartió a El Sol de Puebla que junto con su madre, resultó seleccionada para ser funcionaria de casilla; sin embargo, por un momento pensó en dejar de acudir a cumplir con la encomienda porque no tenían en dónde y con quién dejar a Daisy, que recientemente estuvo enferma.

“Yo le comenté a mi mamá que si se trataba de dejar sola a Daisy mejor no iba, pero entonces se nos ocurrió traerla porque procuramos no dejarla sola nunca y además ha estado delicada de los riñones y pensábamos ¿Qué va a pasar si se siente mal y está sola en la casa?, entonces decidimos traerla y yo dije ah pues le voy a hacer su chalequito de funcionaria de casilla para que no desentone”, comentó la joven.

Elecciones 2024 Sheinbaum agradece a Biden por felicitación: "Colaboraremos con respeto a nuestras soberanías"

Elena dijo que los electores que acudieron a esa casilla se mostraron comprensivos con su mascota, al igual que el resto de los integrantes de la mesa, por lo que no tuvo inconvenientes para cumplir con su responsabilidad.

Daisy una perrita de 14 años de edad, se sumó como funcionaria de casilla en la colonia El Carmen, ciudad de Puebla. Foto: Tomada de "X"





“Daysi ha estado muy tranquila, anduvo viendo y de aquí para allá pero después se cansó y está tranquila”, dijo al tiempo de señalar que hubo votantes que acudieron con sus mascotas a la casilla y vieron con agrado la presencia de la perrita.

Elecciones 2024 Un ejército de 75 mil funcionarios de casilla sacará adelante la elección de este 2 de junio

Daisy estuvo atenta a la llegada de los votantes en la casilla de la sección 1116, instalada en la calle 17 Poniente. Se mostró amable con los votantes que la saludaron y por momentos optó por descansar a un lado de la mesa receptora.

Daisy es una perrita de 14 años que se sumó a las filas de los funcionarios de casilla para esta elección. Junto con su dueña, Elena, participa en una de las mesas receptoras de votación en la colonia #ElCarmen.

📹 @MayWaldo pic.twitter.com/jnzWCwicmC — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) June 2, 2024

Finalmente, Elena compartió que las personas interesadas en conocer más sobre su mascota pueden seguirla a través de su propia cuenta de Instagram, en la que se encuentra como “Batiperrito”.