Candidatos a la alcaldía Iztapalapa apuestan por un sistema de cuidados

Durante el debate por la alcaldía Iztapalapa, los candidatos presentaron propuestas como crear un sistema integral de cuidados, construir una Clínica del cáncer para mujeres y habilitar centros para personas con discapacidad.

Aleida Alavez Ruiz, candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia; Alex Pichardo Irán, de Movimiento Ciudadano, y Karen Quiroga Anguiano, de la alianza Va por la CDMX, expusieron sus propuestas para atender la salud y bienestar y desarrollo económico de los habitantes de Iztapalapa.

¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a la alcaldía Iztapalapa?





La candidata de Morena, Aleida Alavez realizó las siguientes propuestas:

Mantener los apoyos al bienestar que implementó Morena

Crear el Sistema Integral de Cuidados

Capacitación de personas cuidadoras

Destinar 25 millones de pesos anuales para las personas cuidadoras

Invertir 100 millones de pesos para crear casa de día para adultos mayores y personas con discapacidad

Ampliar horarios y clases de las Utopías

.Por su parte, Alex Pichardo, de Movimiento Ciudadano, propuso lo siguiente:

Capacitar y remunerar a personas cuidadoras

Regresar las estancias infantiles y crear casas de terapia

Centros de atención integral de tiempo completo para personas con discapacidad



Escuela para adultos mayores

Karen Quiroga Anguiano, de la alianza Va por la CDMX, compartió las siguientes propuestas:

Impulsar la primera incubadora de negocios en la alcaldía

Promoción de polígonos de desarrollo económico

Creación de la marca “Hecho en Iztapalapa”



Promoción turística

Contratación de más policías

Implementación de tecnología avanzada contra el delito

Los señalamientos se roban el debate

La candidata Quiroga inició con los señalamientos al destacar que la bancada de Morena en el Congreso de la Unión se opuso a la aprobación del Sistema Nacional de Cuidados. Criticó que el sistema de salud en el país está colapsado y que la creación del Instituto de Salud para Bienestar fracasó.

Miren que tienen doble moral, hablar del Sistema Nacional de Cuidado y la mayoría de Morena no lo quiso aprobar en el Congreso en esta legislatura.Karen Quiroga, candidata de Va x la CDMX.

Sin embargo, Alavez, quien fue diputada, respondió en pocas ocasiones. En una de ellas, acusó que quienes impusieron los gasolinazos fueron el PAN y el PRI, por lo que no es fácil engañar y faltar al respeto a la memoria de los habitantes de Iztapalapa.

En otro momento, Quiroga reprochó la estrategia de la abanderada morenista sobre no contestar sus señalamientos. Además, le recordó que "AMLO y diputados prometieron bajar la luz, el gas y gasolina, no cumplen. No sabes nada de Gobierno”.

Alavez respondió: “El PAN, PRI y PRD son unos traidores a la patria, no dejaron pasar la reforma eléctrica (...) Ahora se quejan de que no han bajado las tarifas. No vamos a caer en politiquerías”.