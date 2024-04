Dejan candidaturas en MC para irse con Taboada

Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno por la coalición "Va x la CDMX", anunció la llegada de dos ex políticos del partido Movimiento Ciudadano, a su equipo y contienda por la jefatura de gobierno de la Ciudad.

Los excandidatos a diputados de Movimiento Ciudadano, Carlos Fernández Tinoco y Carlos Calderón, dejaron sus postulaciones a la Cámara Baja para sumarse a la coalición "Va X la CDMX" rumbo a las votaciones del 2 de junio.

“Hoy es momento de sumar, de coincidir, de dejar atrás las diferencias, porque hoy está en juego la Ciudad de México, una ciudad que no funciona. La suma tiene que ver con una defensa que hicimos hace unos meses, tu voto, Carlos, fue también decisivo para que Ernestina Godoy no fuera fiscal en esta Ciudad”, explicó Taboada.

Junto a estos dos políticos, también se sumó un equipo de concejales como José Fonseca, compañero de fórmula a de Carlos Fernández; Erick Aedo propietario de la concejalía en Miguel Hidalgo. Junto con María López y Jimena Sosa, suplentes de la concejalía en Miguel Hidalgo. Además se integraron Liz Espinoza, propietaria de la concejalía en Azcapotzalco; y Claudia Hernández, suplente de la concejalía en Azcapotzalco.

De acuerdo con Taboada, todos los días están recibiendo miembros de la oposición, a quienes han abierto sus puertas para formar parte de su equipo y respaldar a distinta a la que aspira, representando a los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD)y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Este proyecto no pasa una semana que no sume actores de la oposición o de otro proyecto político que se sumen al cambio y venimos por más… este proyecto está creciendo, este proyecto, no lo duden, va a ganar la Ciudad de México”, aseguró Taboada.