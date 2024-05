Denuncia candidato de MC venta de credenciales INE durante elecciones en Sonora

Rogelio Cota, candidato a diputado federal por el sexto distrito de Sonora denunció en sus redes sociales que hay personas que se acercan durante los recorridos de su campaña para ofrecerle credenciales del INE en venta.

A través de un video subido a su cuenta personal de X (antes Twitter), el abanderado de Movimiento Ciudadano comentó que esta situación le sucede frecuentemente en las colonias, cuando hace sus recorridos.

“El día de hoy les quiero platicar algo que me pasa muy seguido en las colonias y es lamentable. Fíjense que cuando me toca caminar, hay gente que se me acerca y me dice: oye Rogelio te vendo la credencial de elector, te cuesta tanto y aparte tengo tantas más con las que vas a ganar la elección”, indicó.

El candidato a diputado aseveró que estas prácticas pertenecen a las estrategias que los partidos de antaño usaban para ganar comicios y lamentó que a estas altura de la vida democrática del país se sigan usando.

“Me quedó de que será posible que en este tiempo todavía estemos con estas cosas. Sinceramente esas prácticas son de la vieja política, de los partidos tradicionales que durante muchos años se dedicaron a dar despensa y a comprar el voto pero eso se tiene que terminar”, dijo.

El ex dirigente municipal en Hermosillo de Movimiento Ciudadano convocó a las personas que se dedican a colocar credenciales de elector a dejar de realizar esta acción que envilece la práctica democrática.

“Amigos y amigas, el futuro no tiene precio, no se compra y no se vende. La democracia, la justicia y la dignidad son personales y tenemos que mantenerlas siempre, pase lo que pase”, argumentó.

El aspirante a legislador no precisó si presentará alguna denuncia formal por estos ofrecimientos de ventas de credenciales, toda vez que se trata de un delito electoral tipificado en la ley correspondiente.

Debe candidato denunciar formalmente el ofrecimiento de credenciales: INE

El candidato de Movimiento Ciudadano, Rogelio Enrique Cota Gutiérrez debe presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fisel) por el ofrecimiento que ha recibido de credenciales de elector en venta, de acuerdo al INE en Sonora.

Gabriela Medina, encargada de Comunicación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora dijo a El Sol de Hermosillo, que ante esta situación Rogelio Cota debe denunciar los hechos a la Fisel, ya que es un delito electoral.

Cota Gutiérrez indicó que hay quienes no solo le ofrecen su propia credencial, sino paquetes de las mismas, que podrían ayudarlo a ganar las elecciones.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que recoger una o más credenciales para votar de los ciudadanos es delito, así mismo solicitar (en este caso ofrecer) votos por paga, por promesa de dinero o por alguna otra contraprestación es también una violación a la ley electoral.

De igual manera quienes ofrecen su credencial por dinero incurren en el delito de recibir aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato.

Al entregar credenciales que son de otras personas, se incurre en el delito de votar o pretender votar con una credencial para votar que pertenezca a otra persona.

Faltaría también investigar si quien posee un paquete de credenciales de elector para vender incurre en el delito de participar en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía.

Y podría también estar delinquiendo al alterar, falsificar, destruir, poseer, usar, adquirir, comercializar, suministrar o transmitir de manera ilegal archivos o datos de cualquier naturaleza relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores.

En tanto que la ley señala que el candidato, al aceptar comprar las credenciales podría incurrir en el delito de solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación.

Por el momento, el candidato de MC al sexto distrito federal, Rogelio Cota no ha precisado si presentará una denuncia formal ante la Fisel.

