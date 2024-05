Denuncia Paola Suárez amenazas durante su campaña para diputada local de Guanajuato

León, Gto. Paola Suárez, candidata del Partido del Trabajo a una diputación local en Guanajuato, conocida por ser integrante de Las Perdidas, denunció que ha recibido amenazas durante su campaña con la que busca llegar al Congreso Local guanajuatense.

“Acudí a poner una denuncia respecto a que he recibido amenazas hacia mi persona y hacia mis familiares y es un tema que sí me preocupa porque no nada más es contra mí, sino que ya están metiendo a otras personas, que viene siendo mi familia”, denunció la influencer y candidata.

Incluso, a través de un video publicado en sus redes sociales, presentó la denuncia que levantó ante la Fiscalía General de Guanajuato, aunque no especificó qué tipo de amenazas recibió, aunque detalló que éstas llegaron a través de mensajes.

Paola Suárez confesó sentirse nerviosa después de recibir estas amenazas, pero reconoció que el Partido del Trabajo le está brindando todo el apoyo para seguir con su campaña, la cual, dijo, no abandonará y llegará al día de elección.

“Algo que les quiero mencionar es que no les metan miedo, este dos de junio salgan a votar y voten por el Partido del Trabajo, que es lo más importante para Guanajuato, porque vamos a hacer un cambio muy padre”.

Paola Suárez está contendiendo para la diputación local por el Distrito VII, pues es al que le corresponde en la zona de El Coecillo, en donde la influencer vivió gran parte de su vida y por ello se ha autodenominado como “la voz del barrio”.

La también influencer se registró a la diputación local del Distrito VII por el Partido del Trabajo el cinco de abril pasado y dijo que aceptó este ofrecimiento para poder buscar un lugar en el Congreso del Estado de Guanajuato y así poder llevar propuestas en pro de la comunidad LGBTIQ+, además de que buscaría legislar para disminuir la desigualdad social que, refirió, aún se ve en el estado.

El día de su registro se tomó una fotografía con la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, pero también con la candidata a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, quien va abanderada por los partido Morena, PT y Verde.





Nota publicada originalmente en El Sol de León