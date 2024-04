Denuncian a Sandra Cuevas por presuntamente obligar a dobletear funciones

Carlos Fernando Velasco Venegas y Norma Patiño Villalobos excoordinadores de Comunicación Social en la Alcaldía Cuauhtémoc denunciaron a la ex alcaldesa Sandra Cuevas por obligarlos presuntamente a dobletear funciones.

A través de un comunicado dieron a conocer que fueron removidos de sus cargos como Director y Asesora de Comunicación Social por negarse a incurrir en dos ocasiones a un posible delito electoral, por instrucciones de la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas al actual Alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega Rodríguez.

“Estimados compañeros periodistas, a través del presente mensaje les informamos que nuestro ciclo profesional en Comunicación Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, llegó a su fin”, informaron en el comunicado, donde explican que se van satisfechos de cumplir como profesionistas y servidores públicos apegados a la legalidad.

Explicaron que fueron despedidos debido a los hechos violentos del pasado 15 de marzo de 2024 en la colonia Roma Norte, donde se negaron a elaborar un comunicado alterno de la candidata Sandra Cuevas sobre su video publicado en X contra el candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, Santiago Taboada.

“La negativa respondió a que existía un acuerdo verbal de apoyar a la aspirante a legisladora solo en días inhábiles para nosotros o cuando existiera de por medio un permiso para actividades personales. El apoyo era solidario y sin pago de servicios profesionales", señalaron.

La respuesta de la candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, la noche del 15 de marzo fue: “ya no se preocupen, esto ya no está funcionando. Les agradezco por su tiempo de trabajo y resultados…Muchos problemas tengo para todavía estar lidiando con un equipo que parece que me hace un favor”, detallaron.

Informaron que el sábado 16 de marzo, nuevamente recibieron la indicación del Alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega Rodríguez, de elaborar un comunicado y subirlo a la página y redes sociales de en un video-mensaje de Brenda N, líder coordinador de la Dirección Territorial Roma-Condesa quien fue violentada por un grupo de personas el 15 de marzo en la colonia Roma Norte.

Ante tal petición, se le informó al aún encargado de despacho la imposibilidad de subir los contenidos a las cuentas de redes sociales institucionales y a la página web de la Alcaldía pues podrían incurrir en posible delito electoral.

Aseguraron que su respuesta siempre fue institucional y apegada a las leyes en materia electoral toda vez que como periodistas no tienen filiación política y no defienden ni atacan a personajes políticos.

El Alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega Rodríguez, señaló que a la candidata de Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, no le gustaba que le dijeran “no”, por lo que el lunes 18 de marzo, día inhábil, detectaron que dicho contenido estaba en las redes sociales de la Alcaldía, así como en la página web institucional sin haber contado con su autorización.

Por ello presentaron dos denuncias: una el martes 19 de marzo, ante el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc que tiene como número de expediente: OIC/CUA/D/0088/2024 y el 22 de marzo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Resaltaron que el mismo martes 19 de marzo, Miguel Juárez Ugalde, Enlace con Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc los mandó a llamar para decirles que la ex alcaldesa había aplicado nuestras bajas inmediatas como directivos pero con la firma de Alcalde de Cuauhtémoc, Raúl Ortega Rodríguez, quien horas antes había rendido protesta en el Congreso de la Ciudad de México.

Debido a que no se cuidó el proceso administrativo correspondiente, se presentó otra denuncia ante el Órgano Interno de Control de la Alcaldía por presunta usurpación de funciones en contra del servidor.

Manifestaron que el proceso de notificación muestra abuso de funciones, inconsistencias entre los números de volantes contra número de oficios, fechas desfasadas y la firma del Alcalde de Cuauhtémoc estaría manipulada al ser comparadas con otras remociones y oficios, por lo que también se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control para los efectos legales que procedan.

Los Jefes de Unidad Departamental de Redes Sociales, Prensa así como Diseño, también presentaron su renuncia con fecha del 31 de marzo.

“Sabedores de que el ejercicio periodístico va más allá de un cargo público y seguros de que nuestro profesionalismo estuvo a prueba pero se hizo lo correcto, quedamos a sus órdenes y en espera de reencontrarnos en la jornada diaria de esta gratificante profesión que es comunicar con transparencia y verdad”, agregaron.