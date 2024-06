Detienen a 4 personas en Huimanguillo, Tabasco, por coacción del voto

Cuatro personas del sexo masculino fueron detenidas en Huimanguillo acusadas de "mapacheo" de votos en favor de la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de dicho municipio, Karla Rabelo Estrada.

Los sujetos aprehendidos, identificados como Luis Alberto "N", Abraham "N", Rodolfo "N" y Waldemar "N", fueron capturados in fraganti cuando compraban el voto en favor de la expriista.

Ante los hechos, los cuatro hombres serán remitidos ante la Unidad Especializada para Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República a fin de deslindar responsabilidades.

En este sentido, Karla Rabelo denunció que sus militantes están siendo detenidos por órdenes del presidente municipal, Óscar Ferrer Abalos.

Zafarranchos en la cabecera municipal

Durante la jornada electoral ocurrieron varios zafarranchos en la cabecera municipal, uno de ellos protagonizado por el candidato al Senado por el Partido de la Revolución Democrática, Sabino Herrera Dagdug.

En un clip de escasos cuatro segundos, se observar a quien fuera alcalde de Huimanguillo en el trienio de 2016 a 2018, discutir a gritos con un ciudadano, al que le decía "tú no eres nadie".

En otros sucesos, se captó el momento en el que policías increpan a ocupantes de varios vehículos que fueron señalados de armar trifulcas en diversos puntos en contra de la candidata de Morena a la alcaldía, Mari Luz Velázquez Jiménez.

Finalmente, en El Torito, la regidora Anayansi Herrera fue captada discutiendo con habitantes de la colonia: "Que me diga la gente del Torito si me quedo aquí o me voy, ¡que me lo diga!", a lo que hubo opiniones divididas, ya que mientras unos decían que se fuera, otros pedían que se quedara.

"¡De aquí no me voy a mover porque yo voy a defender a Huimanguillo de esta lacra de sinvergüenzas!", dijo, al retar a que quien se atreviera, que la moviera del lugar, a lo que una mujer le responde "peleando no lo vas a defender".

Publicado originalmente en el Heraldo de Tabasco