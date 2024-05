Elecciones 2024: las formas de marcar la boleta que sí hacen válido tu voto

A unos días de la elecciones más grandes que ha tenido México, todavía existen algunas dudas sobre la manera correcta en que se deben marcar las boletas electorales para que el Instituto Nacional Electoral (INE) considere válidos los votos.

El INE considerará como votos válidos aquellos en los que el electorado haya expresado su intención de manera clara.

En el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, el órgano electoral señala que se tomarán en cuenta cuando se marque el recuadro de algún candidato o candidata con la marca “X” o cualquier otra figura como caritas felices, líneas, círculos, colocar la palabra “sí”, e incluso si el recuadro fue palomeado o se remarcó por los bordes.

Y si no sabes cómo marcar tu boleta electoral, a continuación te damos ejemplos.

Así puedes marcar tu boleta para que tu voto sea válido





Marca diferente a la cruz en un recuadro

Ya sea que coloques "X", caritas felices o mensajes "suerte", el voto será válido pues muestra la preferencia por un partido político, canditato o candidata.

INE

INE

Marcas fuera del recuadro de un partido político

Aunque la "X" se encuentra sobre el margen de la boleta electora, será contado como válido porque la mayor parte se encuentra en el recuadro. Es decir, en este caso se tomaría como un voto para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Recuadro que encierra la opción

No importa la forma en que encierres el cuadro de tu preferencia, siempre y cuando no soprepase el cuadro de otro partido que no esté en coalición.

Textos escritos en el recuadro

Si escribes palabras positivas, de apoyo o que no sean consideras insultos, se tomará en cuenta como un voto válido.

Múltiples marcas en la boleta

En caso de que marques con un símbolo diferente un cuadro, se tomará como válido. En los siguientes ejemplos el voto sería tomado en cuenta para el PRD.

INE

INE

En este otro ejemplo el voto va para Morena porque es el que tiene una marca diferente.

INE

Marcas borrosas, pequeñas o tenues

Si por la "prisa" se te va una marca extra a la de tu voto, no te preocupes, pues se tomará en cuenta el voto para el cuadro donde la marca sea más clara.

INE

Marcas positiva y negativa en diferentes recuadros

Si colocas un "no" junto a una "x" y en otro un "x" sola, la intención será tomada a favor de ese cuadro, como en el siguiente ejemplo:

INE





Votos válidos para coalición

Cuando las candidatas o candidatos se encuentran en una coalición, que pueden ser Fuerza y corazón por México (PAN, PRI y PRD) o Sigamos haciendo historia (Morena, PT y PVEM), se pueden marcar uno o varios cuadros que pertenezcan a la misma alianza.

INE