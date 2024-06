Electores foráneos peregrinan en la CDMX en busca de boletas en casillas especiales

Hasta tres casillas especiales han visitado electores foráneos en la Ciudad de México en busca de ejercer su derecho al voto, sin embargo, en todas la situación es la misma: filas interminables y boletas agotadas.

Las casillas especiales en la capital fueron dotadas de urnas electrónicas para recibir los votos, cada una con un máximo de mil boletas, las cuales han sido insuficientes ante la demanda.

Eduardo, originario de Michoacán, acudió a la casilla especial de La Joya, en la alcaldía Tlalpan, a las 07:00 horas y tras estar formado dos horas funcionarios de casilla le informaron que ya no había boletas. Por lo anterior, se movió a la casilla especial ubicada a unos metros de la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, corrió con la misma suerte.

Elecciones 2024 Casillas especiales lucen abarrotadas e insuficientes en la CDMX

“Desde allá me vengo caminando aquí para ver si aquí si puedo votar, mi voto ahorita está en el aire, no sé si lo voy a poder emitir por la falta de impresión de boletas, pero si no han hecho batallar mucho para poder ejercer el voto al que todos tenemos derecho”, dijo.

Ante el fracaso en su segundo intento, Eduardo se trasladó a la casilla especial ubicada en Coapa para intentar por última vez emitir su sufragio.

Luis, oriundo de Jalisco, es consciente la importancia de votar, pues los spots del INE lo convencieron de ejercer su derecho, sin embargo, por cuestiones laborales tuvo que venir a la capital y al intentar votar en la casilla especial cercana a la sede del INE los funcionarios le informaron que los turnos para votar se habían agotado

“Que bueno que nos digan que salgamos a votar, pero lamentablemente no alcanzamos muchas personas, entonces, queremos saber quién nos puede decir donde hay una casilla, no importa donde sea, para ver si todavía hay boletas y si alcanzamos (...) Me siento triste, te meten tanto la conciencia que tengas esta iniciativa de participar en la democracia y de repente no hacerlo, pues te quedas frustrado”, expresó.

Después del medio día, y con 28 grados de temperatura, los ciudadanos formados comenzaron a expresar su inconformidad y a reclamar a los funcionarios de casilla que no informen hasta qué punto de la fila alcanzaban todavía boleta.