EN VIVO | Actividades de Xóchitl Gálvez, Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum el 17 de marzo

Máynez acusa a Morena de “traición” y a Xóchitl Gálvez de copiar sus propuestas

Rivelino Rueda / El Sol de México

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, afirmó que mientras Morena quiere “bajarle” sus spots en los que señala que sus gobernadores no cumplen con su lema de “no robar, no mentir y no traicionar”, Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, está plagiando sus propuestas de campaña.

En gira de campaña por el Estado de México, Máynez advirtió que no dejará de insistir sobre que los mandatarios estatales del partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “están traicionando su palabra” y que Xóchitl Gálvez está copiando sus propuestas.

