Entre jóvenes, humos de mariguana, hip hop y rock, cierran campaña Máynez y Chertorivski

Con el auditorio Black Berry abarrotado con tres mil personas, en su mayoría jóvenes, simpatizantes de los candidatos a presidente de la república, Jorge Álvarez Máynez y a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, cerraron campaña entre humos de mariguana, hip hop y rock está tarde en la capital del país.

Desde las cinco de la tarde decenas de jóvenes y personas se formaron afuera del Auditorio BB para disfrutar del “Maynez Capital Fest”, en la fila se encontraba Jacobo Arjona de la alcaldía Cuauhtémoc, quien contó a El Sol de México que asistió al cierre de los candidatos porque se identifica con las propuestas naranja y por Porter, banda estelar del Máynez Capital Fest.

Así como Joshua González de 26 años, quien destacó que asistió a disfrutar la música del rapero mexicano Aczcino y Porter, además de conectar con las propuestas de los candidatos. Joshua hizo fila para poder ingresar, misma que le daba la vuelta a la cuadra, con personas (en su mayoría jóvenes) con alguna prenda de vestir o detalle en su vestimenta color naranja fosforescente.

Las puertas del BB las abrieron para los asistentes en punto de las 18:00 horas de este miércoles, donde al entrar tenían que mostrar su boleto, el cual podían adquirir en la casa de campaña del candidato, luego pasar por un filtro de seguridad hasta llegar al recibidor del auditorio con stands con de artículos de propaganda de Jorge Álvarez Máynez y Salomón Chertorivski: playeras, gorras, stickers, termos, peluches, entre otros artículos del los candidatos.

Los encargados de abrir el evento de cierre de campaña de Jorge y Salomón fueron los trappers del crew “Homegrown Mafia”, Dee, Yoga Fire, así como los raperos Darvin Dco, El Sensei, T Killa y L Cone. Los primeros durante su presentación sacaron un cigarro de marihuana y lo fumaron, para después lanzarlo al público ante el grito de “que lo role”.

“El futuro presidente ya dijo que ningún joven irá a la cárcel por fumar marihuana”, dijo el rapero Dee, mientras que los asistentes compartieron cigarros de marihuana en el “Máynez Capital Fest”, mientras entre los asistentes se pasaban de mano en mano el cigarro de cannabis y el auditorio se llenaba de humo.

Después, fue el turno de las mujeres, Penny Pacheco puso a rockear a los asistentes con su música punk-rock. Mientras ellas tocaban, a las 20:30 horas de la noche, los candidatos del movimiento “Fosfo Fosfo” salieron a dar su último mensaje de campaña y a pedir el voto para lograr el triunfo en las próximas elecciones del 2 de junio.

Al grito de “Jefe de gobierno”, Salomón Chertorivski aseguró a los asistentes que la ciudad puede ser mejor si votan pensando en el futuro de todas, todos y todes.

“Buenas noches Ciudad de México, hace 80 días nos decían que no podían, que había que escoger entre el PAN y PRI o Morena, hoy construimos una alternativa de propuestas, una alternativa que da propuestas”, fueran sus primeras palabras.

“Ante el odio, el rencor, ante los que quieren separar el Oriente y Poniente, Jorge y yo les decimos sí hay alternativa, hay un México que si es posible, hay una Ciudad de México que puede ser mejor”, agregó.

Aseguró que con Movimiento Ciudadano la ciudad puede tener aire limpio, agua y seguridad, pero para eso necesitan el voto de todas y todos.

“Para eso las necesitamos a ustedes, quedan tres días para salir a convencer a todas, todo y a todes”, manifestó.

Aseguró que esta ciudad tiene una alternativa si salen a votar por lo que creen, con confianza y pensando en sus hijos y un mejor futuro para la juventud.

Al terminar su mensaje Salomón, le siguió Jorge Álvarez Máynez, quien le dio las gracias a los asistentes y simpatizantes por “demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos” e interesarse en la política; agradeció su apoyo y les alentó a votar este dos de junio por un “México Nuevo”.

“Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa su política, aquí este país va a cambiar, va a ver el futuro, nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo, nunca más”, declaró Jorge Máynez.

Y dijo a sus asistentes que el concierto con el que decidió cerrar su campaña en la Ciudad de México, llamado “Máynez Capital Fest” lo hizo para los simpatizantes de su candidatura, por su apoyo durante la campaña, así como agradeció a los músicos que se presentaron esta tarde.

“Este festival, este festival es para darles las gracias, porque yo podría, el día de mañana podría estar no estar aquí, pero, pero, (los asistentes corean “Presidente Máynez, Presidente Máynez, Presidente Máynez, Presidente Máynez”).

Y continuó “El cambio no lo va a hacer un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, (los asistentes abuchearon), el cambio lo van a hacer ustedes, y quiero darle las gracias. Porque este va a ser un país donde la gente viva feliz y para vivir felices la música, los conciertos, el derecho a la felicidad van a ser una normalidad, ¡muchas gracias!”, despidió Maynez su cierre de campaña.

Antes de salir del escenario, en compañía de su equipo de campaña lanzaron peluches con la caricatura del candidato presidencial y algunos otros productos propagandísticos de Movimiento Ciudadano, para dar espacio a que el equipo técnico del auditorio preparara el escenario para recibir a los mejores exponentes del freestyle mexicano como Azuky y RC; así como la presentación del show del campeón mundial del género “Azcino”.

Entre gritos y aplausos fueron recibidos por los jóvenes y asistentes. Jorge Álvarez Máynez reapareció en el escenario para presentar a una de sus “bandas favoritas de rock”: Porter. “Yo crecí, con música de rock en español, como Caifanes, Héroes del Silencio, la Cuca”, comentó al presentar a la banda jalisciense.

Una vez en el escenario, después de varias horas de espera Porter cerró el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México; durante su presentación tocaron varios éxitos como el “Murciélago”, “Rincón Yucateco”, “Pájaros” y “Host of a Ghost”, con aún un millar de jóvenes coreando todas sus canciones y gritando de vez en vez “¡Máynez Presidente!”.