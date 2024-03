Fuerza con México en Jalisco tiene personas fieles y con principios: Laura Haro

La candidata a gobernadora de la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, aseguró que en la coalición "están los más leales y fieles militantes que afrontan la adversidad y no cambian de piel como las serpientes buscando conservar su intereses personales sobre los colectivos".

“Quien no es leal con sus principios ni con sus convicciones, jamás le podrá ser leal a México y jamás le podrá ser leal a Jalisco", dijo.

Del mismo modo, la aspirante local dijo: "no hay espacio para intereses personales, sino el de todos", en referencia a los personajes políticos que se fueron a otros partidos.

Laura Haro añadió que "la campaña se trata de abrazar el dolor de aquellas personas que la están pasando muy mal, se trata de entender que una realidad distinta es posible”.

Ante la candidata presidencial que realiza su primera vía oficial por Jalisco, Xóchitl Gálvez, aseguró que en este proyecto está “un gran equipo de mujeres y hombres echados para adelante como somos los jaliscienses, aquí somos tierra de valientes, como lo dice la canción, Jalisco no se raja”.

Su partido está consciente de que enfrentan este proceso en un entorno complejo. Foto. Aurelio Magaña / El Occidental

Destacó que todos los que integran el proyecto están dispuestos a dar el todo por el todo “por la tierra que nos ha visto nacer, te necesitamos mucho y estamos convencidos de que Jalisco será la tierra que más aporte a tu triunfo el próximo 2 de junio”.

Indicó que entendieron que "las alianzas quedaron para llegarse y que tiene que hacer un frente común, trabajar de la mano con la sociedad civil, con todas las personas que tal vez no tengan una militancia con algún partido político”.

“Aquí estamos un gran equipo y me da mucho orgullo caminar en este gran proyecto con quien ha demostrado que tiene decisión firme para tomar buenas decisiones como es el caso de Francisco Ramírez Acuña como candidato a Senador”, mencionó.

Tras lo cual dijo que están conscientes de que enfrentan este proceso en un entorno complejo, “el más violento del país, más convulso más inseguro y estar aquí, al frente es hacer patria, sabemos ser agradecidos, de lealtad y de valores firmes, de esos valores que nos enseñaron en el hogar aquí estamos los más leales” y que siguieron con el proyecto en las buenas y en las malas.

Es por eso que destacó que “se debe de escuchar claro y fuerte, a Jalisco se le resta y punto, a Jalisco se le debe apoyar, no se le debe escatimar nada, se le debe poner en el centro de las decisiones por la grandeza de este estado, hemos llegado a donde el gobierno no ha llegado y no sabemos por qué razón, quizás porque son incompetentes y creemos que lo que más daño les ha hecho es la indolencia de estos gobierno que sólo sabe hacer show y esos fosforilocos son lo mismo que Morena esos de Fosfomorena”.

Haro mencionó que sabe como resolver los problemas de seguridad. Foto. Aurelio Magaña / El Occidental

Aseguró saber cómo hacerle para resolver los problemas de inseguridad y lo primero que se tiene que hacer es reconocer la realidad porque “hoy quienes están en Palacio aborrecen la verdad y prefieren invertir millones de pesos en la imagen del gobernador que en resolver los problemas” de los ciudadanos.

Dijo que ella es una política seria y se ha preparado más de 20 años para llegar a esto, que tiene convicciones y es leal, que no le tiene miedo a la verdad, a mostrar las manos a los ciudadanos y destacó que ella ya se hizo todas las pruebas de control y confianza, las de salud física y mental, toxicológicos, polígrafos “con preguntas claras y contundentes” sobre vínculos con el narcotráfico y el crimen, de si recibe dinero entre otros, por eso reiteró su invitación a sus oponentes para que también los hagan porque Jalisco necesita saber quién es quién.

Mientras que Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, destacó que “todos los que estamos aquí sabemos que México no está bien y que Jalisco no va bien, por ello más que un evento político de reunión, de inicio de campaña, lo que tenemos que construir hoy es un gran acuerdo y una gran alianza con quien sin duda va a encabezar el proyecto más importante en México de los últimos 50 años, una mujer que ustedes conocen, como todos y cada uno de nosotros que vine de abajo, con carácter, madre de familia, honesta y que habla con la verdad” y que hará que a México le irá bien.

Reiteró que Morena a nivel nacional es una tragedia y una desgracia para México, “estos cínicos y sin vergüenza de Morena están destruyendo el país porque a parte de corruptos, inexpertos, mentirosos, son unos cínicos que no piensan en que a la gente le vaya bien, todos estamos comprometidos para trabajar juntos todos los días”.

Alejandro Moreno mencionó que con este proyecto se busca defender lo más importante que tenemos que son nuestros derechos y libertades, lo que se ha construido a lo largo de muchos años”.

Todos los que integran el proyecto están dispuestos a dar el todo por el todo. Foto. Aurelio Magaña / El Occidental

Recordó algunas cifras de la inseguridad nacional como son los más de 180 mil homicidios, más de cuatro mil feminicidios, más de cuatro mil secuestros, “unos mentirosos, destruyeron el sistema de salud, no hay medicinas, no hay una generación de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, destruyeron el campo mexicano, no hay certeza. Somos una vergüenza nivel internacional porque tenemos un gobierno corrupto, incapaz y que miente todos los días”.

En este mitin destacó la labor que realizó el panista Francisco Ramírez como gobernador al impulsar la construcción de hospitales, carreteras y buenos resultados en Jalisco han sido por quien hoy encabeza la candidatura al Senado de la República, un gran gobernador, con carácter, con talento y capacidad”.

Finalmente dijo que en Jalisco “tenemos un gobierno incapaz, que se dice abierto, un Gobierno de Movimiento Ciudadano que son unos cínicos y que le están haciendo el trabajo sucio a Morena. Aquí en Jalisco hay más de 12 mil homicidios en cinco años, aquí en Jalisco con más de 17 mil desaparecidos, no lo podemos permitir y lo que tenemos que hacer es salir juntos a depositar nuestra confianza. Hoy hemos impulsado una generación joven, con experiencia, con la participación de las mujeres y hoy tiene una una mujer preparada, comprometido como Laura y no tengo duda de que con el apoyo de ustedes será las próxima Gobernadora de Jalisco.

Publicado origjnalmente en El Occidental