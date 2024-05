Fuerzas Armadas patrullarán zonas de riesgo previo a elecciones para garantizar participación ciudadana

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR) y Guardia Nacional patrullarán el país cinco días antes de la elección para disuadir a posibles grupos criminales e impedir que interfieran en el proceso electoral, informó el consejero Jaime Rivera desde la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

El consejero dijo que los patrullajes se intensificarán en estados que registran más índices de criminalidad.

Destacó que el plan para proteger los comicios fue compartido el día de ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante una reunión en la que también participó la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra; el comandante de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos; el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la SSPC, Audomaro Martínez Zapata; y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.

Las acciones serán de carácter preventivo, pues el día de la jornada electoral los militares se replegarán para dejar a cargo a la Guardia Nacional y a las Policías Estatales.

“En los días previos a la jornada electoral, cinco días antes, va haber, en determinadas zonas del país, donde se adviertan algunos factores de inseguridad, va haber patrullajes de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, patrullajes para prevenir, y yo podría decir, para ejercer un efecto disuasivo para quienes pudieran alterar o afectar la libre participación ciudadana”.

“Es un buen plan preventivo que trata de proteger y al mismo tiempo se propone que no sea invasivo, que no pueda intimidar a los votantes, que disuada a los potenciales delincuentes y perturbadores del orden pero no que no inhiba la participación ciudadana”, dijo.

La SSPC confirmó a través de un comunicado de prensa el dispositivo de seguridad anunciado por el consejero. La institución precisó que son 27 mil 245 elementos de las fuerzas de seguridad los que se desplegaron para realizar labores de patrullaje y “hacer presencia disuasiva en todas las entidades mediante un operativo bien estructurado en colonias y municipios”.

En el comunicado se destaca que el Gabinete de Seguridad, que encabeza el presidente López Obrador, tiene “el firme compromiso de atender zonas o regiones conflictivas, que el proceso se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad, que la gente salga a votar con plena libertad, todo en estrecha y permanente colaboración con las autoridades electorales”.

El consejero explicó que alrededor de cinco mil elementos de las fuerzas de seguridad apoyan al INE en distintas etapas del proceso electoral, como el traslado de boletas y material electoral y su resguardo en bodegas del Instituto, por lo que, destacó, hay más motivos para prever que la elección se desarrollará con tranquilidad.

“Hoy tenemos más información y más razones para sentir más tranquilidad pero el problema es suficientemente complejo para considerar que se resuelve con algunos patrullajes, no se resuelve pero sí se atenúa, disminuye y si confiamos que esto dé confianza a los electores y objetivamente las casillas puedan funcionar con orden y con libertad para votar”, dijo.

Por su parte, la SSPC indicó que durante la reunión que se sostuvo ayer se informó a los consejeros electorales que en instalaciones de la Secretaría de Seguridad hay un Centro de Monitoreo que opera los siete días de la semana, las 24 horas del día, listo para prestar la ayuda que se requiera. Ahí participan la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia, la GN, así como el sistema de Prevención y Readaptación Social.