Todo por la democracia: funcionarios relatan cómo fue participar en las elecciones

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones más importantes del país, pues se discutieron más de 20 mil cargos, incluyendo el de la presidencia y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

A las urnas fueron llamados casi 100 millones de mexicanos, de los cuales millón y medio fungieron como funcionarios de casilla, quienes tuvieron la responsabilidad de montar las urnas, ayudar a los votantes y salvaguardar los paquetes electorales, entre otras cosas.

Después de la jornada electoral, empezaron a llover en redes las experiencias de las personas que estuvieron como presidentas y presidentes, secretarios, escrutadores, etc, algunas de las cuales, tuvieron más de un contratiempo.

Abrir tarde las casillas

Una de las cosas que más se le cuestiona a los funcionarios es la apertura a destiempo de las casillas de votación, pues aunque deben estar listas a más tardar las 8:15, esto no siempre se logra, pues son demasiadas cosas las que se deben hacer previo al inicio de la votación.

En redes sociales circulan varios videos de personas esperando a poder ejercer su voto, y se vio también que tanto CAES como funcionarios argumentaron que ante la falta de personas que aceptaran llevar a cabo la labor y el alto número de actividades, muchas veces no es posible abrirlas a tiempo.

@dona19680

"Yo llegué a las 7:30 de la mañana y ya había gente esperando a que se abriera la casilla, la casilla se abre a las 7 de la mañana, si no están todos los funcionarios de casilla, tiene que haber un presidente, dos secretarios, dos escrutadores (....) no se puede abrir, contó Odette desde sus redes sociales.

#votaciones, #INE, #Mexico, #presidente, #Mexicali, #mexiticos ♬ sonido original - MexiTicos Viajeros ✈️ @odetteramirez13 Mi experiencia siendo funcionaria de casilla. Y a ti cómo te fue? #funcionaria

Del mismo modo agregó que en el caso de su equipo, un funcionario olvidó su nombramiento y fue hasta las 8:20 que empezaron con el armado de urnas y el conteo de las boletas, por lo que la casilla finalmente se abrió al filo de las 9:30 de la mañana.

Más de 15 horas de trabajo

Por su parte, Lorea relató que ella estuvo 17 horas en su casilla ayudando a la gente a ubicar el lugar donde tenía que votar y además apoyó con el conteo de boletas. Incluso relató que en todo el tiempo que estuvo frente a las urnas, sólo comió un mango y un sandwich.

#iecdmx #elecciones2024 #funcionariadecasilla ♬ sonido original - Lorea Montemayor @loreamontemayor mi experiencia como funcionaría de casilla #ine

"En una friega y la gente se enoja de que no abres a las 8, sin embargo, te ponen a instalarla y a hacer las actas hasta las 7:30 y no da tiempo. No te quejes con tus funcionarios,. están haciendo su mayor esfuerzo", dijo.

En su caso, contó que terminaron hasta la media noche, aunque en redes hubo gente que compartió que terminaron sus labores como funcionarios hasta las 3 de la mañana del 3 de junio.

En su caso, contó que terminaron hasta la media noche, aunque en redes hubo gente que compartió que terminaron sus labores como funcionarios hasta las 3 de la mañana del 3 de junio.

Ser funcionario de casilla implica mucha resposabilidad que no todos los funcionarios quieren ejercer. En redes sociales se hizo viral una mujer que llegó sola al lugar donde se iban a montar las urnas, y moviendo los paquetes electorales con ayuda de una carretilla.

Ser funcionario de casilla implica mucha resposabilidad que no todos los funcionarios quieren ejercer. En redes sociales se hizo viral una mujer que llegó sola al lugar donde se iban a montar las urnas, y moviendo los paquetes electorales con ayuda de una carretilla.