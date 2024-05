Ganamos el debate y vamos a rebasar a Claudia Sheinbaum: Xóchitl Gálvez

Al término del debate, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó ante la prensa haber ganado el tercer debate a los candidatos de Morena y de Movimiento Ciudadano, lo que la posicionará por encima de la Claudia Sheinbaum, además de criticar a su adversaria de sentirse demócrata.

“Ahora resulta que no son antidemócratas, que no son autoritarios, realmente no sé en qué país vive, en uno de fantasía. La realidad que viven todos los mexicanos a los que el dinero no les alcanza, viven inseguros, son los mexicanos que nosotros vamos atender”.

Sobre el debate dijo haber ganado y señaló que “hace dos semanas en el segundo debate crecimos 5 puntos, aquí es obvio que vamos a rebasar a la señora Claudia Sheinbaum, le vamos a ganar”.

En tanto, aclaró que hasta ahora no ha planteado que haya diálogo con Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano para algún acuerdo, “yo no lo he planteado”.

Al tomar el micrófono ante la prensa y amigos que la esperaban, después de salir del debate, Xóchitl dijo que la señora de las mentiras (Claudia Sheinbaum) cómo se atreve a decir que realmente se han reducido los homicidios, cuando ha sido un “ocultadero” de cifras en la ciudad y a nivel nacional.

Mencionó que se le olvidó decir que el abuelo de Omar García Harfush, Marcelino García Barragán fue justamente el que dio la orden de la matanza en Tlatelolco, “tratar de endosarme una cosa, yo tenía en mi pueblo 5 años cuando paso esto”.

Advirtió que los casos de corrupción son muy graves, su aparición (Claudias Sheinbaum) en el libro como heredera, en donde los testigos protegidos llevaron a la cárcel a García Luna, cuando se les plantea que hay vínculos con sus partidos no lo reconocen y dicen que las fuentes no son adecuadas.

Continuó, “para el caso de Mario Delgado en el huachicol fiscal es un tema delicadísimo, las cifras que di son reales 150 millones de barriles han dejado de pagar impuestos en nuestro país y hay varios reportajes periodísticos que dan cuenta de como ha entrado esa gasolina en México, como se está facturando de manera indebida vía las gasolineras y el gobierno de México no lo ve”.

“Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación y ahí es donde el presidente de Morena está involucrado”.

Finalmente agradeció a los mexicanos que participaron en la marcha, pese a que “la señora Sheinbaum está muy enojada, porque realmente fue una marcha ciudadana y como lo dije la gente realmente me apoya que sabe que yo voy a defender la democracia”.

Lamentó que en 2018 el presidente firmó un pacto con las víctimas de desapariciones y posteriormente las traicionó en noviembre, aquí fue donde se firmó el pacto (Tlatelolco) con AMLO.

“Aquí se firmó todo la de la justicia transicional, aquí se firmó de como se iba a atender a las víctimas, en 5 años nunca se reunió con las víctimas que él de debería de encabezar y lo que he dicho es que yo voy a encabezar esa comisión nacional de víctimas como presidenta directamente”.

“Hoy viene hablarnos Claudia que si va hacer estrategias de seguridad de que si va atender el tema de la seguridad, la verdad es que es un desastre el país está en llamas, han asesinado a mas de 30 alcaldes y pues el gobierno no tiene una palabra a ello.

“Una de mis agendas más importante va hacer con las madres buscadoras y las víctimas de violencia y a hacer un fondo paras ellos del dinero decomisado a la delincuencia organizada”.

Xóchitl Gálvez, por último afirmó que ganará “voy a ganar como ganó el Cruz Azul hoy”.