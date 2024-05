Cancelan segundo debate entre candidatos a gubernatura de Chiapas

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó ya no rezar debate entre los candidatos a la gubernatura del estado, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Belanzar, del partido politico Movimiento Ciudadano.

No especifica el IEPC las causas por las que no habrá un segundo debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado, pero ha confirmado que ya no habrá, aunque los aspirantes a la gubernatura del estado ya esperaban un segundo encuentro para presentar a las y los chiapanecos sus propuestas para las elecciones locales del próximos 2 de junio próximo.

El primer debate entre los tres contendientes a la gubernatura de Chiapas se realizó en el Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión del Gobierno del Estado, en Tuxtla Gutiérrez y el segundo debate debía ser el domingo 26 de mayo, en las mismas instalaciones del gobierno del estado.

El IEPC solicitó a las autoridades atención inmediata para ofrecer a todos garantía de seguridad

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana llevó a cabo el domingo 5 de mayo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del estado, los electores ya no podrán ver una segunda parte de la confrontación de ideas entre los adversarios políticos que representan a trece partidos políticos.

Oscar Eduardo Ramírez Aguilar representaba Morena, PT, PVEM, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fuerza por México Chiapas y Partido Popular Chiapaneco; Olga Luz Espinosa Morales, representa al PAN, PRI y PRD, y Karla Irasema Muñoz Belanzar, al Movimiento Ciudadano.

En el primer debate solo se abordaron cuatro tema, desarrollo económico, seguridad y justicia, desarrollo social y sociedad, y de la no realización de un segundo debate no han emitido postura las consejeras electorales María Magdalena Vila Domínguez, presidenta del IEPC; Sofía Martínez De Castro León, Edmundo Henríquez Arellano, Teresa de Jesús Alfonso Medina, Helena Margarita Jiménez Martínez y Gloria Esther Mendoza Ledesma.

El IEPC de Chiapas precisa que ha recibido 515 renuncias ratificadas de personas que estaban registradas como candidatas y candidatos a diversos puestos de elección para la elección de ayuntamientos y diputaciones locales, los motivos que aducen al presentar la renuncia son diversos.

Predominan los personales, movimientos en la planilla, razones laborales, cambio de residencia, cuestiones de salud e incluso, de acuerdo a su dicho, se dan casos en los que la separación obedece a que las personas no sabían que estaban postuladas, asimismo, manifiestan que no desean denunciar.

Las renuncias por motivos de inseguridad incrementaron a 29: 12 provienen de candidatos y 17 de candidatas.

Por partido y coalición, las renuncias se distribuyen de la siguiente manera: Verde Ecologista de México, 85; MORENA, 80; Del Trabajo, 58; Chiapas Unido, 55; Redes Sociales Progresistas Chiapas, 42; Encuentro Solidario Chiapas, 41; Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, 41; Revolucionario Institucional, 32; Podemos Mover a Chiapas, 20; Popular Chiapaneco, 19; Movimiento Ciudadano, 19; De la Revolución Democrática, 9; Acción Nacional, 7; Fuerza por México Chiapas, 5; Coalición Sigamos Haciendo Historia, 2.

En el municipio de La Concordia, fue asesinado la candidata del partido Popular Chiapaneco, a la presidencia municipal, Lucero López Maza, en Villa Corzo, el candidato de Morena a la presidencia municipal Robertony Orozco Aguilera, sobrevivió un atentado, mientras que en Rincón Chamula San Pedro, la candidata de Morena, María de la Luz Hernández, sobre vivió a un atentado.

Debate entre candidatos a la gubernatura del estado de Chiapas

En ese sentido, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana manifestó su preocupación por el incremento de incidentes violentos contra personas candidatas que participan en la contienda electoral, mismos que se han registrado en diferentes puntos de la geografía local.

Solicitó a las autoridades que corresponda, la atención inmediata para ofrecer a las y los actores de proceso y a la ciudadanía, garantías de seguridad a fin de que puedan ejercer sus derechos político electorales en un ambiente de libertad y sin violencia.

Las consejeras y el consejero electorales se pronunciaron así, respecto a los hechos registrados en las últimas horas en los municipios de Villacorzo, Mapastepec y San Cristóbal de Las Casas, en los que están involucradas personas que participan en la contienda electoral.

