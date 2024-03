INE descarta “narco elección” o elección de estado para el 2 de junio

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) descartaron una “narcoelección” o elección de estado el próximo 2 de junio y refrendaron que el árbitro electoral trabaja para que los ciudadanos puedan emitir su voto en libertad.

El PT solicitó al INE pronunciarse sobre las acusaciones de la oposición sobre que no hay condiciones para la contienda por lo que se prepara una elección de estado o una "narco elección". Ante ello, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, aseveró que las acciones que está tomando la autoridad electoral en materia de seguridad “son contundentes, son específicas y abarcan todo el territorio nacional”.

“Yo espero que este 2 de junio sea altamente abundante, que salgan muchos más ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho al voto, porque la garantía y la seguridad con la que nosotros llamamos a que se salga a votar es porque estamos generando las condiciones en aquellos lugares, en aquellos rincones en donde se observe que hay un punto que atender en materia de seguridad, acceso, instalación de casillas, ahí lo estamos atendiendo”, dijo la consejera presidenta.

"No hay ningún riesgo de que esta elección sea controlada o definida por el crimen organizado"

Uuc-kib Espadas, consejero del INE

El consejero Uuc-kib Espadas reconoció que la violencia ha cobrado la vida de algunos candidatos, sin embargo, afirmó que eso no quiere decir que “esté viviendo el terror electoral en el país”.

“No hay ningún riesgo, ninguno en lo absoluto, de que esta elección se parezca algo que llegue a asemejar una elección controlada o definida por el crimen organizado”, dijo Ucc-kib Espadas.

99 candidatos han solicitado protección al INE

La consejera Carla Humphrey precisó que e INE trabaja en tiempo y forma para garantizar la seguridad de los aspirantes a algún cargo de elección popular, muestra de ello es que 99 candidatos han solicitado protección a través del Instituto, solicitudes que se han atendido o están en proceso.

Detalló que 49 solicitudes han sido atendidas, 12 están en proceso, cinco solicitudes de protección se han cancelado previo a que resuelvan las autoridades de seguridad pública su procedencia, dos fueron atendidas pero los candidatos que solicitaron la protección desistieron y 30 están a la espera de que se haga el análisis de riesgo.

El representante de Morena ante el Consejo General, Mario Llergo, reprochó que la oposición defienda al INE en marchas pero en sus discursos ponga en duda su capacidad para organizar la elección más grande en la historia de México.

“Aquí vienen con el doble discurso, con una estrategia maniquea, de dar el voto de confianza en el discurso al órgano electoral; pero en la realidad sus representantes, sus presidentes y sus aliados, tratan de sembrar en el imaginario colectivo que esta elección está en riesgo”, dijo Mario Llergo.

En tanto, Guadalupe Acosta, representante del PRD ante el Consejo General, afirmó que la acusación de los partidos de oposición de que habrá una elección de estado o narcoelección no pretende culpar al INE o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sino al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sostengo en lo personal que no estamos por vivir una elección de Estado, sino que la estamos viviendo, pero que no se confundan los representantes de los partidos políticos que gobiernan. La elección de Estado que nosotros estamos denunciando no tiene su origen en el INE ni en el Tribunal Electora, ni en las instituciones electorales, sino en el Poder Ejecutivo”, enfatizó la representante.