INE ordena a Álvarez Máynez, Claudio X. González y Fox borrar publicaciones por violar veda electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, al empresario Claudio X. González y al expresidente Vicente Fox borrar publicaciones de redes sociales por vulnerar la veda electoral.

En sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, los consejeros aprobaron medidas cautelares en contra de los tres personajes por la vulneración de este periodo de reflexión del voto, en el que están prohibidos los pronunciamientos de carácter electoral.

La primera medida cautelar fue impuesta en contra del expresidente Vicente Fox por seis publicaciones en redes sociales, dos de las cuales ya habían sido retiradas al momento de hacer la verificación.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que las medidas fueron dictadas porque el exmandatario es un personaje mediático y porque ha asumido una posición a favor de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

La segunda medida fue dictada en contra del empresario Claudio X. González, por publicaciones en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La última medida cautelar fue impuesta a Jorge Álvarez Máynez por una publicación en su cuenta de X en la que acusó que por orden del PRI la Fiscalía de Nuevo León pretende meterlo a la cárcel por el colapso del escenario en su evento en Monterrey, Nuevo León, en el que murieron nueve personas.

“El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme. Ni metiéndome a la cárcel serían capaz de doblarme”, publicó el candidato.

Sobre las medidas aplicadas, la consejera Zavala explicó tienen un carácter cautelar, es decir, que no dan por hecho que se violó la veda electoral porque eso corresponde al Tribunal Electoral y lo que buscan es evitar una afectación.

“El periodo de veda electoral es muy corto y es mejor que se pueda parar este elemento denunciado a que se pueda consumar alguna posible infracción en este tiempo”, dijo la consejera.