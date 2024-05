INE reconoce problemas para instalar la totalidad de las casillas en Chiapas y Michoacán

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, reconoció que en Chiapas y Michoacán hay dificultades para instalar el 100 por ciento de las casillas para las elecciones del próximo domingo, pues las Juntas Locales del instituto han reportado incidencias que pudieran afectar la instalación de estas.

De acuerdo con el INE, en Michoacán no se podrán instalar seis casillas por respeto a usos y costumbres. Mientras que en Chiapas, no se podrán instalar algunas "porque ya avisaron los comunitarios, las personas residentes que no van a permitir la instalación. De todos modos continuamos con los trabajos para que sí nos los permitan”, explicó la consejera presidenta.

Previo a la sesión del Consejo General del INE, Taddei Zavala recordó que en ningún proceso electoral se han instalado el 100 por ciento de las casillas, por lo que en esta jornada electoral existe el mismo riesgo. Pese a ello, señaló que todos los delegados y funcionaros del instituto están realizando trabajo para poder instalarlas todas sin poner en riesgo la vida de ningún colaborador.

Nunca vamos a poner en riesgo la vida de ningún colaborador y ningún funcionario de casilla.Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE.

¿Cuántas casillas se instalarán para las elecciones 2024?

La consejera presidenta del INE estimó que se instalarán más de 170 mil casillas en todo el país. Sin embargo, recordó que en ningún proceso electoral se ha instalado el cien por ciento de las casillas.

Ejemplo de ello está en Charapan, Michoacán, donde, de acuerdo con el informe de la secretaría ejecutiva del INE sobre el acompañamiento en materia de seguridad del Proceso Electoral Federal, la postura de los pobladores consiste en no permitir ninguna casilla electoral en el municipio.

Como estas incidencias existen otras de diversa índole que van desde problemas sociales en las comunidades y hasta la inseguridad que se vive en algunos estados, pero no todas relacionadas a la instalación de las casillas electorales.

Entre estas destacan casos como que “Guerrero reporta movilizaciones estudiantiles por parte de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa”. Y “Tamaulipas reportó que en la primera semana de mayo, 4 camionetas que transportaban documentación y material custodiado a los Distritos 02 y 07 de Reynosa, 03 de Río Bravo y 04 de Matamoros, tuvieron que ser resguardadas ante el bloqueo de la carretera federal 101”, de acuerdo con la consejera.

Además, en Guerrero “se ha expuesto la necesidad de tomar medidas de protección extraordinarias en ciertas localidades para el adecuado desarrollo de las actividades electorales”, informó Taddei.