Jorge Álvarez Máynez se disculpa por burlarse del INE

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez se disculpó este miércoles en el Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM), por sus comentarios sobre la sanciones que impuso el INE en contra del gobernador emecista Samuel García, por haberlo destapado como abanderado de su partido.

Tras quejarse de que el INE es parcial, porque no castiga por violar la ley electoral, al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a las candidatas presidenciales de Morena y el PAN como lo hacen con Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez señaló "dejemos de normalizar las violaciones constantes a la ley".

“También sé que contribuyo dando esa discusión con seriedad que trivializándola, así que te pido una disculpa”, dijo al ser cuestionado por una estudiante del ITAM sobre las burlas que hizo el pasado 7 de febrero contra el INE.

También puedes leer: A bordo del fosfo bus llega Jorge Álvarez Máynez a Lagos de Moreno

Elecciones 2024 Violencia se resuelve de fondo, no con aumento de penas carcelarias: Álvarez Máynez

Respecto al video, dijo que “nada de sancionable. Es rectificable desde el punto de vista moral de la conducta (...) sí hay que respetar al árbitro, incluso cuando se equivoque, incluso cuando sea injusto y hay que enseñarse a ganar a la buena. Yo le di un empujóncito y fue muy severo", remarcó Álvarez Máynez, en su diálogo con la comunidad estudiantil.

El candidato presidencial al ofrecer su disculpa a la alumna que lo cuestionó por burlarse del INE, dijo además que las instituciones electorales son imperfectas y deslizó la idea de que pueden ser reformadas para mejorarlas.

“El INE el Tribunal Electoral no son instituciones impolutas. Yo creo que la discusión no es si se toca o no se toca, ni el Poder Judicial ni organismos autónomos, los defendemos como están o las destruimos. Yo soy un reformista, creo que pueden mejorar”, explicó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El excoordinador del Grupo Parlamentario de MC, también reprochó que no se sancione a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum ni al presidente de la República.

“Sheinbaum tiene 21 sanciones de INE ratificadas por el tribunal electoral, no voy a decir que los otros son peores, y el presidente (López Obrador) lleva ocho. Si esto fuera una competencia, un juego, pues ocho también es tarjeta amarilla y, no pasa nada”, criticó.

Elecciones 2024 Violencia se resuelve de fondo, no con aumento de penas carcelarias: Álvarez Máynez

Además criticó el proceso interno de selección de candidatos del partido oficialista, Morena, por haber violado los plazos electorales y el rebase a los gastos de campaña, por lo que consideró qué hay un doble rasero en el INE.

“Si se respetara la ley, los actos anticipados de campaña, el rebase de topes de campaña, que si le sumamos los espectaculares que nos recetaron (Marcelo) Ebrard, (Claudia) Sheinbaum, Adán Augusto (López), (Ricardo) Montreal en ese proceso anticipado, ellos no tendrían derecho a registro como candidatas y sí creo que hay un doble estándar y un doble criterio con nuestras acciones, con la sanciones que se dan hacia nosotros”, lamentó.

Pese a sus reproches, dijo que tiene aprecio a los consejeros del INE y a los trabajadores de ese Instituto y concluyó que no se siente orgulloso de haber trivializado la sanción que impuso la autoridad electoral.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo no tengo mucho aprecio a muchas de las consejeras y consejeros, pero sobre todo a los miles de trabajadores que están ahí y por supuesto que no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir y que puedo llevar al debate público con criterios de objetividad, con evidencias, pero que no es la forma de plantear mis diferencias con el INE estar en un estadio de fútbol apoyando a los Pumas de la UNAM”, explicó.

“Entonces tienes razón en la crítica a que no iba el momento ahí ni la forma ahí, pero creo que hay un debate sobre si vamos a permitir que se pisotee la ley, que el presidente intervenga en la elección y se violen los topes de campaña a costa de decir bueno es la democracia a la que podemos aspirar”, concluyó.