La renuncia de del Moral al PRI y su ingreso a Morena evidencia nexos entre ellos: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, asegura que la salida de Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México, del PRI y su ingreso a Morena "evidencia una vez más los nexos" entre ambos partidos.

Ante la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) recordó que la coalición entre el PRI, PAN y PRD hablaba de las implicaciones políticas de la elección del Estado de México, e incluso aseguraban ser la opción ganadora, pero no fue así, pues perdieron frente a la actual gobernadora, Delfina Gómez, de Morena.

Me da mucha ternura que Claudio X. González y que todos los del frente se la pasaron diciendo que esa era la solución y que en el Estado de México se jugaba todo, y terminamos con un gobernador entregado a los brazos de Morena.Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.

Elecciones 2024 Renuncia Alejandra del Moral al PRI y se une a Claudia Sheinbaum

Álvarez Máynez insistió en que el PRI se convierta en un partido “satélite” cómo lo es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que antes fue aliado del PRI y ahora de Morena. Incluso recordó que dos de las figuras del priismo se cambiaron al verde ahora que es aliado de Morena como Eruviel Ávila, ex gobernador del Edomex y Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca.

Ayer en Campeche pronostiqué que el PRI se va a convertir en un satélite de Morena en los próximos años. Seguramente en Campeche hasta van a hacer alianza para tratar de detenernos en varios estados. Esa es la vocación del PRI, va a terminar siendo el nuevo Partido Verde.Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.









¿Por qué renunció Alejandra del Moral al PRI?

Esta mañana, Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, renunció al PRI acusando que la dirigencia de Alejandro Moreno abandonó los principios revolucionarios y democráticos del instituto político.

A los pocos minutos de que Del Moral publicó su carta de renuncia, Claudia Sheinbaum tuiteó que la expriista se une a su movimiento.

“La actual dirigencia nacional ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo. Tras una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos. Por ello he decidido poner fin a mi militancia en el PRI”, dice la carta de renuncia de Del Moral que publicó en su cuenta de X.

La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y… pic.twitter.com/4l7GYeGsiB — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 27, 2024

Tras este anuncio, Sheinbaum publicó en su cuenta de X que ya se reunió con Del Moral. “Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”.

Del Moral se une a personajes como Miguel ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Omar Fayad y Héctor Astudillo, quienes también renunciaron al PRI acusando a Alejandro Moreno Cárdenas de antidemocrático.

