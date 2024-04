Mario Delgado presenta pruebas sobre presuntos contratos de empresas de Xóchitl Gálvez con INAI

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado y el candidato a diputado local para la Ciudad de México, Victor Hugo Romo, presentaron pruebas sobre los supuestos actos de corrupción en los que presuntamente ha incurrido la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez Ruíz y que durante el debate presidencial del domingo pasado la candidata de ese partido, Claudia Sheinbaum, expuso.

El ex alcalde de la Miguel Hidalgo expuso los contratos que la empresa de la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” (PRI-PAN-PRD) tuvo con una empresa constructora a la que, cómo jefa delegacional de Miguel Hidalgo, le dio los permisos para desarrollar la obra.

Víctor Hugo Romo detalló que no es delito tener una empresa y ser contratado, sino que lo ilegal es que dio permisos a quien contrató va su empresa y no dijo nada, por lo que caía en los delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones, corrupción y enriquecimiento ilícito, agregando que ya presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

También expuso las pruebas que tienen sobre la casa en la que vive Xóchitl Galvez, en la que aseguró no puede habitarla porque no cuenta con los permisos para su uso y ocupación; además destacó que el terreno lo adquirió una empleada de la empresa de la candidata presidencial, el costo de dicho inmueble supera las dimensiones permitidas y se pagó casi 40% menos del costo.

“La operación de compra venta, tuvo un descuentazo de 15 a 9 millones de pesos. En 2020 se le negó el uso y ocupación de la obra irregular, no cumplía la dimensión. Ella vive en una casa ilegal, del cartel inmobiliario”, aseguró el candidato a diputado local por el distrito 5 (Miguel Hidalgo-Azcapotzalco), mientras destapaba una maqueta de la casa de Xóchitl Galvez, a la que nombraron “La Casa Roja”; como la que ella presentó de la casa donde vivía el del hijo del presidente López Obrador en Houston, Texas, denominada “La Casa Gris”.

Por su parte, Mario Delgado expuso los datos sobre los contratos entre las empresas de la candidata del PRI-PAN-PRD y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) los cuales se celebraron durante la gestión de Galvez Ruiz en la Miguel Hidalgo y el último en 2019 cómo senadora de la República en la bancada del PAN.

“Que nos explíque la candidata. La derecha lo ve muy bien, dedicarse a los negocios y hacer política. Ese es el origen de la corrupción que nos pudrió”, agregó el dirigente nacional de Morena, sobre estos contratos y tres más que recibió la candidata opositora de parte de otras dos dependencias federales el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Finalmente, una de las voceras de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, Gabriela Cuevas tomó la palabra para refutar los dichos de Xóchitl durante el debate respecto al uso de la Ivermectina durante la pandemia de la Covid-19. La representante de la ex jefa de gobierno negó que se tratara de medicamento para animales o de uso veterinario.

Explicó que la decisión para su implementación se derivó de la falta de vacunas hasta ese momento y las pruebas con resultados positivos de su aplicación contra la primera variante de la enfermedad, además de que se utilizó ivermectina de uso humano aprobada de 1980 y que se ha aplicado a más de 250 millones de persona en todo el mundo.

Por último, Mario Delgado despidió su conferencia de prensa de este martes en la Ciudad de México, comentando que su partido también pedirá al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer una campaña institucional para que difundan cómo votaron los partidos políticos el tema de los programas sociales y sus presupuestos, como evidencia del supuesto peligro que hay para desaparecerlos aunque ya están en la constitución.

“Si ellos tuvieran más votos que nosotros no se hubieran podido dar los apoyos. Como tenemos más votos se aprueba el presupuesto. Llevan 6 años votando contra del dinero para financiar los programas sociales porque no están de acuerdo. Le pedimos al INE que no vaya a caer en la trampa. Nosotros proponemos que el INE haga una campaña donde exponga las votaciones para los programas sociales”, dijo.