Mexicanos votan bajo temperaturas que superan los 30 grados

Ciudadanos soportan por horas las temperaturas superiores a 40 grados centígrados para emitir su voto en esta contienda electoral que se desarrolla en todo el país.

En algunos estados como Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Morelos y Jalisco, el termómetro supera los 40 grados centígrados, con una sensación térmica de entre 45 y 50 grados, y aunque en las casillas ordinarias la atención a los electores es rápida, los votantes que acuden a las casillas especiales deben esperar horas bajo los rayos del sol.

La zona cañera de El Mante registra la temperatura más alta de Tamaulipas con valores máximos de 41 grados, donde los electores demoraron hasta 15 minutos en las casilla básicas y contiguas, en comparación con los que acudieron a las casillas especiales que esperaron en fila hasta hora y media.

Elecciones 2024 Detienen a 4 personas en Soledad, SLP por posible compra de voto

“Salí rápido, no tardé ni 15 minutos para pasar a las urnas, pero ahora llevo una hora con mi amiga, quien no vive aquí y acudió a una casilla especial”, comentó Sara, habitante de El Mante.

El coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado, Gerardo González de la Fuente, llamó a la población que acude a las urnas a protegerse del sol, hidratarse y colocarse bloqueador.

En Villahermosa y otros municipios de Tabasco, donde la sensación térmica supera los 45 grados centígrados, los ciudadanos tuvieron que esperar hasta tres horas debido al retraso de la apertura de las casillas por la entrega tardía de material o la ausencia de funcionarios electorales.

Esta situación ocasionó inconformidad entre los votantes, quienes manifestaron su molestia ante la desorganización que afecta principalmente a personas de la tercera edad, muchas de las cuales optaron por regresar a sus viviendas ante los retrasos presentados y por las condiciones climáticas.

“Regresaremos más tarde, ahora es insoportable el calor, a ver si más tarde baja la temperatura”, dijo Salomón, quien iba acompañado de su padre, un señor de la tercera edad.

En Veracruz, autoridades de Salud reportan desvanecimientos y malestares como dolor de cabeza y náuseas de electores que tuvieron una exposición prolongada al Sol, cinco casos registrados en el puerto y uno en Xalapa, principalmente en adultos mayores.

En los recorridos de Diario de Xalapa se observa cómo personas abandonan los lugares de votación sin emitir su voto, como medida de prevención debido a las altas temperaturas.

Los habitantes de Zacatepec, Morelos, soportan los 42 grados centígrados que marca el termómetro, pues quieren ser parte de estos comicios.

“Es la primera vez que voto, no me lo quiero perder, quiero ser parte de la historia”, comentó una joven que iba acompañada de su familia para sufragar.

Con sombrillas, gorras y abanicos, la gente buscaba protegerse de los rayos del sol; algunos incluso se ponían bajo los árboles, en busca de un poco de sombra.

Los jaliscienses que acudieron a votar a las cerca de 10 mil casillas localizadas en la Zona Metropolitana y que hicieron filas hasta por dos horas también soportaron las temperaturas arriba de 40 grados.

Verónica Ceja es originaria de Zapopan, pero reside en Tapachula, Chiapas, y justo durante la jornada electoral se encuentra de visita en la exVilla Maicera, por lo que acudió a votar a una casilla especial de ese lugar.

"Me regresó el alma al cuerpo cuando nos contó el Instituto Nacional Electoral (INE) entre las mil personas para igual número de boletas y escuché que si estaba contemplada, y al resto les dijeron que tendrían que buscar en otras casetas si había boletas”, contó Verónica.

El INE reportó que un hombre de la tercera edad se desvaneció y más tarde se confirmó su muerte por infarto fulminante.

En ciudades como Mexicali, Baja California, Chihuahua, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Hermosillo, Sonora, los electores soportan temperaturas de entre 37 y 39 grados centígrados, con tiempos de espera de hasta una hora, donde las filas más largas también se presentaron en las casillas especiales.

En los estados de Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala el calor da tregua y la temperatura oscila entre 30 y 33 grados centígrados, lo que permitió el desarrollo de la jornada electoral, sin embargo hubo molestia por los tiempos que tuvieron que esperar los ciudadanos en las filas.

"Es muy cansado andar así, la verdad, y todo porque se atrasaron, aquí nos tienen aguantando el calor a más no poder, de no ser porque mi madre me trajo ya me hubiera ido, porque qué ganas de andar aguantando el sol y la calor", mencionó Jesús Roberto, vecino de la colonia Reforma, en Mazatlán, Sinaloa, quien vive sus primeras elecciones.

Turistas que se encuentran en Mazatlán hacen largas filas para votar en las casillas especiales como Mónica, quien llegó de Guadalajara, y quien se cubría del sol con una sombrilla: "Llegué hace dos horas, pero hay que esforzarnos en poner de nuestra parte y cumplir con nuestra obligación”.

El julio de 2018, el mes de la elección que ganó Andrés Manuel López Obrador como jefe del Ejecutivo, la temperatura promedio a nivel nacional fue de 33.3 grados centígrados.

En el mismo mes, pero de 2012, cuando los mexicanos llevaron a Enrique Peña Nieto a la Presidencia la temperatura promedio fue de 31.6 grados, la misma que marcó el termómetro en 2006, cuando ganó Felipe Calderón.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En julio del año 2000, cuando el resultado en las urnas dio el triunfo al panista Vicente Fox, tras décadas de gobiernos priistas, la temperatura mensual promedio en el país fue de 30.6 grados, según registro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con información de Juan Luis Ramos