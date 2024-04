Ni se inmutó Claudia Sheinbaum ante mis señalamientos: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la república por la coalición Fuerza y Corazón por México, reprobó la actitud de la candidata oficial por Morena, Claudia Sheinbaun, de quien dijo que criticó su “frialdad” en el debate, pues dijo que ni se inmutó ante los cuestionamientos y señalamiento que le hizo durante el conversatorio.

“Sheinbaum es una mujer que no tiene corazón, me impresionó verla en el debate. A la mejor yo soy una mujer ansiosa pero me mueve, me duele lo que le pasa a la gente y ella es absolutamente indiferente, no se inmuta ni te voltea a ver, no le importa y ella va ser así, pero no se le va hacer”, expresó.

“Miren ya se le cayó el Rebsamen, la Línea 12, el tren interurbano, ella no puede ser presidenta”, advirtió la hidalguense.

La candidata representante de los partidos PAN, PRI y PRD, habló ante la prensa ante quienes dijo que al cuestionar a Claudia Sheinbaum sobre la corrupción por parte de los hijos del presidente, sobre las evidencias que ha revelado Latinus, de los amigo, de los primos de actos millonarios.

“No me contestó tampoco de Oropeza (Luis Francisco Deya) ella (Claudia Sheinbaum) le dio contratos por 66 mil millones de pesos a INDI, como delegada, como jefa de gobierno, y el gobierno federal, y lo tiene como subsecretario de obras”, señaló Xóchitl.

“Eso es lo que representa Claudia impunidad de la Línea 12, contratos a modo, por eso tiene tantos millones para tener tanta publicidad en todo el país.

“No me pudo responder, si va investigar a los hijos del presidente, si su familia tiene tres cuentas en paraísos fiscales, dijo que era una mentira, pero no me dijo que no las tiene y yo sí le dije que al Salesiano yo si le aporté recursos, le dije que soy una mujer honesta y trabajadora”, manifestó.

Tras aclarar el por qué había puesto la bandera al revés, mostró que “antes que nada quiero decirles que México está así (de cabeza, como la bandera que mostró) y yo lo voy a poner así (al derecho). Vamos a poner a México de pie porque está de cabeza”, refirió.

Criticó el formato del debate que organizó el INE y aclaró que originalmente les habían dicho que esos cinco minutos iban a ser una bolsa libre.

“Yo en varias ocasiones quise tomar los temas y desafortunadamente las preguntas no tenían que ver con salud yo traía muchísima información que me obligaban a que yo contestara la pregunta que ellos hacían”.

Aseguró que Claudia Sheinbaum es responsable de buena parte de las personas que fallecieron durante la pandemia y “se lo dije, tuviste el cinismo de decir que la pandemia se manejó bien en la Ciudad de México”.

“La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y educación. Cinco minutos para colocar todas las ideas es nada y yo creo que si queremos un debate más fluido debemos los tres comencemos a debatir”.

Xóchitl aseguró que en un país civilizado Claudia Sheinbaum no sería la candidata a la presidencia, tendría que estar enfrentando la justicia por el caso del Colegio Rebsamen, más allá de que se lave las manos y diga que ese caso ya fue juzgado, hay una demanda penal.