¿Por qué salir a votar? Líderes de opinión dan sus razones

Líderes de opinión plantean múltiples razones para acudir a las urnas: porque urge enfrentar la intimidación del crimen organizado, porque vale la pena intentar un México mejor, porque el país requiere una dosis de energía social o porque el voto nos iguala ante el poder político. En lo que coinciden es que votar es un derecho y una obligación.

Hoy, a lo largo de todo del territorio nacional, 98 millones 329 mil 591 mexicanos están llamados a las urnas en una jornada para elegir a 20 mil 708 mexicanos cuyas acciones y decisiones como servidores públicos impactarán en la vida de millones. Es la elección más grande de nuestra historia , pero también la más violenta.

“Urge enfrentar la intimidación del crimen organizado que hará de la elección otro negocio criminal. Urge devolver a la votación su carácter decisivo y no resuelto aún, respetar la deliberación ciudadana. Y urge hacerlo porque es urgente cambiar la situación desde una democracia real surgida de la capacidad del consenso comunitario", dice el dramaturgo, director y actor, Luis de Tavira.

Elecciones 2024 Casillas electorales: ¿a qué hora abren y cierran el 2 de junio?

“Votar es tan importante como alzar la voz cuando algo te duele, hay que gritar cuando algo te duele, y a mí me duele esta división. Necesitamos salir a votar por quien sea, a mí no me importa qué es lo que te guste, vale la pena volver a intentar tener un México mejor”, exhorta la actriz y cantante Susana Zabaleta.

Urge enfrentar la intimidación del crimen organizado que hará de la elección otro negocio criminal

Luis de Tavira, actor

Para Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), México requiere una dosis de energía social. "La violencia ha erosionado nuestro tejido social y una alta votación daría una dosis de buena voluntad, de energía, de positividad que el país requiere enormemente".

Vale la pena volver a intentar tener un México mejor

Susana Zavaleta, actriz

José Miguel Insulza, excanciller durante el gobierno de Eduardo Frei en Chile, y secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) por una década (2005-2015), afirma que “mientras más vote la gente y mientras más se acostumbre a la democracia, más fuerte se hace el sistema y mejor funciona el país, de ahí la importancia de salir a votar. Confíen en su democracia y vayan a votar”.

El también senador encabeza en México el equipo de observadores internacionales desplegado hoy por la organización Transparencia Electoral para vigilar la contienda.

Mientras más vote la gente y mientras más se acostumbre a la democracia, más fuerte se hace el sistema

José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos

En entrevista con El Sol de México, considera que desde el exterior no se ve como una elección decidida, hay mucha expectativa y también mucha preocupación por la violencia política que ha vivido el país durante la campaña.

Dice además que la región enfrenta problemas de criminalidad, de delincuencia, de crimen organizado. "América Latina está necesitada de unidad y considero que México puede encabezar esa unidad”, destaca.