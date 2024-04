Promete INE segundo debate presidencial sin errores técnicos y logísticos

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), prometió un segundo debate presidencial sin errores técnicos y logísticos.

A cuatro días del segundo encuentro, la presidenta del INE recorrió Estudios Churubusco, sede del segundo debate presidencial que ya presenta un avance del 90 por ciento en la instalación del set. Ahí, garantizó que no se repetirán las equivocaciones del primer encuentro en el que fallaron los cronómetros y hubo confusiones en las bolsas de tiempo.

“(No tener errores) esa es siempre la meta, si nosotros no estableciéramos como garantía esto, entonces estaríamos haciendo una confesión de que queremos errores, así no es. Nosotros estamos planteando nuestro camino hacia la no equivocación y la no existencia de errores, lo otro sería desastroso”.

Aquí lo que debemos de garantizar y el caminar de la Comisión Temporal de Debates es que no haya ningún error técnico y logístico, en materia de seguridad tampoco y en materia de atención de invitados tampoco dijo Taddei.

La funcionaria insistió en que estará dentro del set donde se desarrollará el segundo debate presidencial e indicó que espera que en esta ocasión las 11 consejerías la acompañen e incluso invitados de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, abanderados de Sigamos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Guadaluoe Taddei, presidenta del INE, recorrió Estudios Churubusco, sede del segundo debate presidencial. Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Este día también se sortearon en la sede del INE las preguntas videograbadas que los moderadores Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho formularán a las tres candidaturas.

Al respecto, Guadalupe Taddei recordó que las videopreguntas fueron recolectadas en diversas plazas del país y descartó que el Instituto vaya a manipularlas para que sean directas a alguna candidatura, acusación que lanzó Morena la semana pasada.

No hay manipulación por parte del Instituto en ninguna pregunta, más en estas que son grabadas, creo que son la garantíaaseguró Taddei